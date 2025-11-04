Cận cảnh lô đất 44 Trần Đình Xu, TP HCM - tài sản đầu tiên trong vụ Vạn Thịnh Phát vừa đấu giá

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cận cảnh lô đất 44 Trần Đình Xu, TP HCM - tài sản đầu tiên trong vụ Vạn Thịnh Phát vừa đấu giá

Tin, ảnh, video: Sơn Nhung

(NLĐO)- Công ty trúng đấu giá lô đất đầu tiên liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát đã bỏ ra 635 tỉ đồng, cao hơn gần 227 tỉ đồng so với giá khởi điểm.

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP HCM vừa đấu giá thành công lô đất đầu tiên bị kê biên trong vụ án Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Lô đất này có diện tích hơn 1.157 m², tọa lạc tại số 44 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM, với mặt tiền rộng gần 24 m và chiều dài hơn 48 m. Tài sản này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 408,5 tỉ đồng, thu hút 3 khách hàng đăng ký tham gia. 

Kết quả, một công ty cổ phần đã trả giá cao nhất – 635 tỉ đồng, cao hơn gần 227 tỉ đồng so với giá khởi điểm. Đơn vị trúng đấu giá đã thanh toán đầy đủ toàn bộ số tiền và được bàn giao đất theo đúng quy định.

Theo Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản TP HCM, đây là tài sản đầu tiên trong vụ án Vạn Thịnh Phát được đấu giá thành công, mang ý nghĩa quan trọng trong việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả cho các trái chủ và bị hại trong vụ án. 

Việc bán lô đất thành công với mức giá cao hơn dự kiến được xem là tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của thị trường đối với các tài sản “sạch” sau khi được cơ quan chức năng xử lý pháp lý.

Ai trúng đấu giá lô đất đầu tiên trị giá 635 tỉ đồng trong đại án Vạn Thịnh Phát? - Ảnh 1.

Mặt tiền lô đất 44 Trần Đình Xu

Phóng viên Báo Người Lao Động cũng vừa có mặt tại khu đất này, ghi nhận nơi đây đã được rào chắn kín, cổng khóa, có nhân viên bảo vệ túc trực. Lô đất có 2 mặt tiền, gồm mặt chính hướng ra đường Trần Đình Xu và một mặt hẻm rộng khoảng 6 m, thuận tiện cho ô tô ra vào.

Người dân xung quanh cho biết trước đây, khu đất từng được thuê làm showroom ô tô nhưng đến năm 2022, đơn vị thuê đã dời đi. Đầu năm 2023, nhiều đơn vị môi giới bất động sản đăng tin rao bán khu đất với giá khoảng 400 tỉ đồng.

Nhân viên bảo vệ khu đất cho biết ông mới được thuê trông coi khoảng 3–4 ngày nay. “Tôi chỉ làm nhiệm vụ canh giữ và mở cửa khi có yêu cầu, còn chủ mới là ai, nơi này dự định xây gì thì tôi không nắm rõ” - người bảo vệ nói.

Ngay phía trước cổng chính, một tấm biển hiệu mới được treo lên, ghi Công ty CP Tập đoàn Công nghệ và Đầu tư Việt Nam, kèm mã số thuế. Công ty này thành lập ngày 1-8-2020, trụ sở trên đường Pasteur, phường Xuân Hòa, TP HCM, với ngành nghề chính là dịch vụ công nghệ thông tin và các hoạt động liên quan máy vi tính.

Cận cảnh khu đất 44 Trần Đình Xu

Ai trúng đấu giá lô đất đầu tiên trị giá 635 tỉ đồng trong đại án Vạn Thịnh Phát? - Ảnh 2.

Biển hiệu một công ty treo bên ngoài khu đất 44 Trần Đình Xu

Ai trúng đấu giá lô đất đầu tiên trị giá 635 tỉ đồng trong đại án Vạn Thịnh Phát? - Ảnh 3.

Bên trong khu đất 44 Trần Đình Xu

Cục Thi hành án dân sự TP HCM cho biết đến nay đã hoàn tất chi trả đợt 4 cho hơn 42.300 trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát. Cơ quan này đang tiếp tục thẩm định, đo vẽ và định giá các tài sản khác thuộc sở hữu của bà Trương Mỹ Lan cùng các cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ liên quan để thực hiện thi hành án theo bản án đã có hiệu lực.


Tin liên quan

Ông Dương Công Minh: "Tôi không dính dáng đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan!"

Ông Dương Công Minh: "Tôi không dính dáng đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan!"

(NĐLO) – Ông Dương Công Minh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank khẳng định ông không dính dáng gì đến vụ án Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan

Doanh nghiệp liên quan đến Vạn Thịnh Phát báo lỗ hơn 1.300 tỉ trong vòng 2 năm

(NLĐO)- Công ty Quang Thuận tiếp tục báo lỗ 177 tỉ đồng trong năm 2023, trong khi cùng kỳ năm 2022 lỗ 1.132 tỉ đồng.

Xử phạt 1 công ty con của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

(NLĐO)- Công ty cổ phần Tân Thành Long An bị phạt do có hành vi "không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật".

Bán đấu giá khắc phục hậu quả Trương Mỹ Lan tập đoàn Vạn Thịnh Phát
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo