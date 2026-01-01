VIDEO
TP HCM: Hàng ngàn chiếc nón lá ‘dệt’ nên con đường check-in độc đáo

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Gần 2.600 chiếc nón lá xuất hiện trên tuyến đường Quang Trung (phường Thủ Dầu Một, TP HCM) dịp cận Tết 2026.

Ghi nhận những ngày cuối năm 2025, tuyến đường Quang Trung ( phường Thủ Dầu Một, TP HCM) khoác lên diện mạo mới khi được trang trí bằng hàng ngàn chiếc nón lá treo dọc hai bên đường, tạo điểm nhấn trong không khí đón năm mới.

TP HCM: Hàng ngàn chiếc nón lá treo dọc con đường thu hút du khách - Ảnh 1.

Những chiếc nón lá được treo dọc theo tuyến đường, tạo nên không gian trang trí độc đáo.

Gần 2.600 chiếc nón lá được bố trí đan xen, trải dài dưới tán cây xanh. Mỗi chiếc nón là một tác phẩm vẽ tay tỉ mỉ với nhiều chủ đề gần gũi như mùa xuân, phong cảnh làng quê, hình ảnh con người và đời sống Việt Nam, góp phần tạo nên không gian mang đậm nét truyền thống.

Đại diện lực lượng thi công cho biết công trình bắt đầu được triển khai từ ngày 15-12 và hoàn thành vào ngày 23 -12. Phần lớn số nón sử dụng là sản phẩm được chọn lọc từ hội thi vẽ tranh trên nón lá do các trường học trên địa bàn phường tổ chức. Việc tái sử dụng các tác phẩm sau hội thi vừa giúp tạo cảnh quan đô thị, vừa tôn vinh sự sáng tạo của học sinh.

TP HCM: Hàng ngàn chiếc nón lá treo dọc con đường thu hút du khách - Ảnh 2.

Những chiếc nón lá được chính các em học sinh trên địa bàn phường trực tiếp vẽ và trang trí.

Sau khi hoàn thiện, con đường nhanh chóng thu hút đông đảo người dân địa phương và khách tham quan. Vào buổi tối, hệ thống đèn chiếu sáng khiến không gian trở nên lung linh, nhiều gia đình tranh thủ dạo bộ, chụp ảnh lưu niệm trong không khí giáp Tết rộn ràng.

Chị Nguyễn Anh Thơ (35 tuổi, ngụ phường Thủ Dầu Một) chia sẻ, năm nay địa phương có sự đầu tư rõ nét trong việc xây dựng không gian sinh hoạt, vui chơi phục vụ người dân. 

"Con đường nón lá không chỉ tạo điểm nhấn để mọi người tham quan, chụp ảnh mà còn lồng ghép nhiều hình ảnh quen thuộc, mang đậm nét văn hóa Việt Nam. Tôi rất mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều không gian, con đường mang ý nghĩa như vậy" - chị Thơ bày tỏ.

TP HCM: Hàng ngàn chiếc nón lá treo dọc con đường thu hút du khách - Ảnh 3.
TP HCM: Hàng ngàn chiếc nón lá treo dọc con đường thu hút du khách - Ảnh 4.
TP HCM: Hàng ngàn chiếc nón lá treo dọc con đường thu hút du khách - Ảnh 5.

Con đường nón lá khiến nhiều bạn trẻ, gia đình thích thú dừng chân tham quan, chụp ảnh.

Công trình do Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao phường Thủ Dầu Một thực hiện, nhằm chào đón Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

