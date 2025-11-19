HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Món quà ý nghĩa dành cho thiếu nhi phường Bình Dương

Thiện An

(NLĐO) - Các sân chơi và các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời được đưa vào sử dụng sẽ trở thành điểm hẹn lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi phường Bình Dương

Vừa qua, tại phường Bình Dương, TPHCM, Ban Công tác Đoàn và Công ty TNHH Amway Việt Nam (Amway Việt Nam) đã tổ chức lễ trao tặng sân chơi thiếu nhi và dụng cụ tập thể dục thể thao ngoài trời.

img

Ban Công tác Đoàn và Amway Việt Nam trao tặng sân chơi thiếu nhi cho phường Bình Dương

Theo đó, Ban Công tác Đoàn và Amway Việt Nam đã trao tặng 2 điểm sân chơi thiếu nhi, 1 điểm tập thể dục thể thao ngoài trời cho phường Bình Dương. Cạnh đó, trao tặng 10 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên trong học tập. 

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu tại chương trình, anh Ngô Đăng Huy, Ủy viên Ban Chấp hành Thành Đoàn, Tổ phó Tổ Thiếu nhi chia sẻ: “Các sân chơi thiếu nhi và các thiết bị thể dục thể thao ngoài trời được đưa vào sử dụng sẽ trở thành điểm hẹn lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi và người dân; đồng thời tiếp tục tạo động lực để địa phương hoàn thiện các thiết chế văn hóa – thể thao phục vụ cộng đồng”.

img

Trao học bổng cho các em học sinh

img

Trẻ em vui chơi tại sân chơi

Ông Nguyễn Phương Sơn, Giám đốc Đối ngoại Amway Việt Nam cho biết đơn vị luôn gắn các hoạt động trách nhiệm xã hội song hành với sự phát triển kinh doanh. Qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đem lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Những hoạt động của Amway chỉ là một phần nhỏ trong sự tổng hòa của cộng đồng doanh nghiệp nhưng hi vọng sẽ đem lại những thay đổi tích cực, hòa chung vào sự phát triển chung của đất nước.

Tin liên quan

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

Ông Nguyễn Minh Tâm làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương

(NLĐO) - Tại Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Bình Dương lần thứ I, ông Nguyễn Minh Tâm được chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường

Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang khảo sát Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Dương

(NLĐO) - Trong khuôn khổ buổi làm việc với phường Bình Dương, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang đã đến khảo sát tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

Buổi chào cờ đặc biệt tại phường Bình Dương, TP HCM

(NLĐO) - Phường Bình Dương đã tổ chức hội nghị giao ban đầu tiên với các bí thư chi bộ, qua đó tuyên dương 9 người làm tốt công tác dân vận, bảo vệ môi trường

thiếu nhi sân chơi TPHCM phường Bình Dương
Lên đầu Top

