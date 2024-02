TP HCM: Hàng ngàn người đến vay lộc tại chùa Ông

Hội quán Nghĩa An còn gọi là Miếu Quan Đế hoặc chùa Ông. Đây là hội quán của người Triều Châu và Hẹ, xây dựng đầu thế kỷ XIX. Chùa thờ Quan Công - nhân vật thời Tam Quốc có tấm lòng trung nghĩa, khí phách anh hùng. Hàng năm chùa có hai lễ lớn nhất là Nguyên tiêu và vía Quan Công, thu hút đông du khách. Tết Nguyên tiêu, còn gọi là Tết Thượng nguyên, tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng là dịp mọi người cầu an, giải hạn, mong một năm an lành.