Trạm biến áp bốc cháy ở Ninh Bình, xuất hiện cảnh tượng đáng sợ

Theo Vietnamnet -

28/09/2025 13:47

Ngọn lửa bùng cháy tại trạm biến áp đường dây 500 KV ở Ninh Bình khiến cột khói đen cao hàng chục mét.

Ngọn lửa bùng dữ dội trong nhà hàng, thực khách tháo chạy khi quần áo bốc cháy

Video 28/09/2025

Sáng 28-9, lãnh đạo UBND xã Nho Quan (tỉnh Ninh Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại trạm biến áp đường dây 500 KV Nghi Sơn - Nho Quan.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại trạm biến áp đường dây 500 KV tại thôn Liêu Thượng, xã Nho Quan. Được biết, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói cao hàng chục mét khiến người dân ở những khu vực lân cận cũng có thể nhìn thấy.

img

Ngọn lửa bùng cháy ngùn ngụt tại trạm biến áp đường dây 500 KV. Ảnh: CTV

Ngay sau đó, lực lượng của trạm điện phối hợp cùng chính quyền địa phương và người dân tiến hành dập lửa. Đến 8 giờ 40 phút, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy đã làm hư hỏng kháng điện, đường dây điện, không gây thiệt hại về người.

Cơ quan chức năng đang khắc phục hậu quả và xác định nguyên nhân vụ việc.

img

Lực lượng chức năng tiến hành dập lửa và khắc phục hậu quả. Ảnh: CTV

