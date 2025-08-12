VIDEO: Bất ngờ số thịt, mỡ động vật trong 2 kho lạnh ở Đồng Tháp

Chiều 12-8, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết qua tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường của công an tỉnh vừa phối hợp Chi cục Chăn nuôi - Thú y tỉnh và Công an xã Bình Phú tổ chức kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Bình Phú, tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng chức năng ở Đồng Tháp phát hiện thịt, mỡ động vật và đường cát với số lượng rất lớn trong kho lạnh của 2 cơ sở

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trong kho lạnh của cơ sở đang chứa 3.682 kg thịt, mỡ động vật các loại nhưng không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; không có hồ sơ, hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 8.500 kg đường cát không có có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Cơ sở này do bà D.T.K.C (cư trú phường Tân Tạo, TP HCM) làm chủ.

Tiếp đó, lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra cơ sở kinh doanh của ông N.H.K thì phát hiện trong kho lạnh tại cơ sở này chứa 1.750 kg thịt, mỡ động vật. Qua làm việc, ông K. không cung cấp được hóa đơn, chứng từ để chứng minh nguồn gốc hợp pháp số thịt, mỡ động vật nêu trên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Tháp lập hồ sơ vụ việc để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.