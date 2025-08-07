HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc

Công Tuấn-Ca Linh

(NLĐO)-Ông L.Q.N – người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh – đã làm đơn gửi cơ quan công an về việc ông bị triệu tập.

Ngày 7-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông L.Q.N (SN 1985; ngụ thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng (cũ); nay là phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) – người từng "tố" cửa hàng của Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam (gọi tắt là Công ty C.P. Việt Nam) tại Mỹ Xuyên bán thịt heo bệnh, gà bệnh – cho biết không thể lên làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ theo giấy triệu tập.

Diễn biến mới vụ người "tố" C.P. Việt Nam bán thịt heo bệnh bị mời lên làm việc- Ảnh 1.

Ông L.Q.N đang điều trị bệnh. Ảnh: Jonny Lieu

Vào ngày 3-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ gửi giấy triệu tập ông N. với nội dung: Đúng 8 giờ 30 phút ngày 7-8, ông N. phải có mặt tại Cơ quan Cảnh sát điều tra để làm việc, liên quan đến ông N.T.A tố giác ông N. có hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Công ty C.P. Việt Nam.

"Sáng nay tôi tiếp tục đi chạy thận. Trước đó, tôi đã làm đơn và gửi cho điều tra viên xin không lên làm việc theo như giấy triệu tập vì lý do sức khoẻ" – ông N. nói.

Như đã thông tin, ngày 30-5, trên mạng xã hội Facebook của tài khoản "Jonny Lieu" đã đăng tải thông tin về "Đơn tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm". Người tố cáo là ông L.Q.N.

Nội dung đơn tố cáo thể hiện "Công ty C.P. Việt Nam sử dụng thịt heo bệnh, gà bệnh bốc mùi hôi thối đưa vào Freshop ở Mỹ Xuyên – Sóc Trăng bán ra thị trường… và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh".

Kết quả, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối tố giác tội phạm của ông N. do hành vi không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Nhìn lại diễn tiến vụ ông L.Q.N "tố" Công ty C.P. Việt Nam

