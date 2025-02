VIDEO: Bắt quả tang 75 người tại ổ cờ bạc do “Ba Heo” tổ chức

Chiều 21-2, sau khi bắt quả tang 75 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã bàn giao các đối tượng này cùng tang vật cho Công an huyện Gò Công Đông và tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

75 đối tượng bị bắt quả tang tại địa điểm đá gà

Trước đó, qua tin tố giác của người dân, lúc 15 giờ 30 phút ngày 20-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh, Công an TP Mỹ Tho, Công an huyện Gò Công Đông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiến hành triệt phá tụ điểm cờ bạc, bắt quả tang 75 đối tượng đang đá gà ăn thua bằng tiền tại khu đất trống trên đê biển Tân Thành, xã Tân Thành.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 5 con gà đá, 1 kính chắn gà, 1 cặp cựa, 1 cân đồng hồ, hơn 210 triệu đồng cùng 54 điện thoại di động và 52 xe máy.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tụ điểm đá gà này do Phạm Văn Lâm (tên thường gọi là "Ba Heo"; sinh năm 1980; ngụ xã Tân Thành) và một đối tượng khác đứng ra tổ chức.