Bắt quả tang Cao Bá Huy đang vận chuyển 2 khẩu súng và 92 viên đạn

Công an tỉnh Bình Dương vừa phát hiện tại nhà ông Lê Văn Thắng (57 tuổi; ngụ ấp An Mỹ, xã An Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) tàng trữ súng quân dụng, hàng trăm viên đạn và thuốc nổ TNT trái phép.