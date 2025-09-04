VIDEO
VIDEO: Căng bó cáp dây văng cầu Phước An có nhịp chính lớn nhất châu Á

Ngọc Giang -

04/09/2025 17:13

(NLĐO) - Cầu Phước An có nhịp chính lớn nhất châu Á, bắc qua sông Thị Vải nối Đồng Nai và TP HCM đang căng bó cáp dây văng, đánh dấu mốc quan trọng của dự án.

