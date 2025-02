Hình ảnh cảng Phước An đón chuyến tàu đầu tiên của hãng tàu lớn nhất thế giới

Ngày 13-2, chuyến tàu của hãng MSC khởi hành từ Singapore đã chính thức cập cảng Phước An trong khuôn khổ lễ chào đón trang trọng. Ông Trương Hoàng Hải, Tổng Giám đốc cảng Phước An, cho biết chuyến tàu này mang theo hơn 1.300 Teu hàng hóa, chủ yếu là hàng may mặc, thời trang, vải nhuộm.

Toàn cảnh cảng Phước An đón chuyến tàu đầu tiên của hãng MSC-hãng tàu lớn nhất thế giới

Phát buổi tại buổi lễ đón tàu MSC, ông Nguyễn Dương Hoài, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Đồng Nai, cho hay cảng Phước An được xây dựng với hạ tầng hiện đại, có quy mô lớn nhất tỉnh Đồng Nai.

Chuyến tàu đầu tiên cập cảng là ngày vui trọng đại, thời khắc khai thông dòng chảy thương mại, hàng hóa giữa địa bàn tỉnh Đồng Nai ra thế giới và ngược lại.

Phía Hải quan tỉnh Đồng Nai đã chuẩn bị nhân lực, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cảng Phước An. Cảng Phước An hoạt động là động lực phát triển kinh tế nói chung và ngành logistics nói riêng của Đồng Nai và khu vực miền Nam.

Theo Tổng Giám đốc cảng Phước An, ngay từ khi đầu tư xây dựng đã xác định mục tiêu xu hướng cảng xanh, đáp ứng các tiêu chí quốc tế thu hút tàu ngoại. Và hãng tàu MSC cập cảng Phước An đánh dấu một khởi đầu mới, thu hút thêm nhiều hãng tàu quốc tế đến với cảng.

Điều này sẽ giúp hàng hóa quốc tế từ khắp nơi đổ về cảng và hàng hóa nội địa từ Đồng Nai được xuất khẩu thuận lợi, thúc đẩy dòng chảy hàng hóa qua đường biển. Đây chính là bước đệm giúp cảng Phước An vươn xa hơn trên bản đồ logistics khu vực và quốc tế.

Theo ông Hải, năm nay cảng đặt mục tiêu đạt hiệu suất cao bằng cách tăng cường số lượng chuyến hàng và mở rộng dịch vụ hỗ trợ khách hàng.

"Đặc biệt, cảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể trực tiếp đến lấy container rỗng và vận chuyển hàng hóa tại chỗ, giảm thiểu chi phí và thời gian, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, một lợi thế cạnh tranh vượt trội cho các khu công nghiệp lân cận" - ông Trương Hoàng Hải nhấn mạnh.

Một số hình ảnh cảng Phước An đón chuyến tàu đầu tiên của hãng MSC-hãng tàu lớn nhất thế giới

Các đại biểu thực hiện nghi thức đón chuyến tàu đầu tiên cập cảng Phước An

Cảng Phước An xác định mục tiêu Net Zero 2030 không chỉ là một mục tiêu mà còn là sứ mệnh cốt lõi trong chiến lược phát triển dài hạn. Cảng đang tiên phong triển khai các giải pháp giảm phát thải carbon, đầu tư vào hạ tầng cảng xanh và hiện đại hóa thiết bị sử dụng năng lượng sạch, với phần lớn hệ thống vận hành chuyển sang điện khí hóa.