VIDEO: Cầu đi bộ nghìn tỉ qua sông Sài Gòn chính thức đổ mẻ bê tông đầu tiên

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Ngày 11-5, dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn chính thức đổ mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính TC2, chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu trọng điểm.

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất, lắp đặt kết cấu thép dự án cầu đi bộ
Kinh tế 25/08/2025

Kinh tế 25/08/2025
Cầu đi bộ Sài Gòn: Mũi khoan đầu tiên đã hạ xuống Thủ Thiêm
Thời sự 28/04/2025

Thời sự 28/04/2025
Khởi công biểu tượng mới TP HCM: Cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn
Thời sự 29/03/2025

Thời sự 29/03/2025
Cầu đi bộ sông Sài Gòn: Kỳ vọng biểu tượng mới
Thời sự 08/03/2025

Thời sự 08/03/2025

Lãnh đạo TPHCM đã trực tiếp thị sát công trường và chứng kiến quá trình thi công hạng mục quan trọng của dự án.

Lãnh đạo TPHCM thị sát công trình và dự lễ đổ mẻ bê tông đầu tiên cho bệ trụ chính TC2 của Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào chiều 11-5

Theo đại diện Tập đoàn Đạt Phương - đơn vị thi công kết cấu mố trụ bê tông cầu chính, toàn bộ cọc khoan nhồi D1500 của hai trụ chính TC1 và TC2 tại hai bờ phường An Khánh và phường Sài Gòn đã hoàn thành. Bệ trụ TC2 có kích thước dài 48,5 m, rộng 39 m, cao 3 m, với khối lượng bê tông khoảng 5.674 m³ được thi công liên tục. Đây là hạng mục yêu cầu kiểm soát nghiêm ngặt về công nghệ, nhiệt độ và chất lượng vật liệu nhằm đảm bảo độ bền và tính ổn định của kết cấu công trình.

Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận - đơn vị tư vấn quản lý dự án, đánh giá đây là công trình có yêu cầu kỹ thuật và mỹ thuật rất cao dù quy mô không quá lớn so với nhiều dự án cầu khác tại Việt Nam. Theo ông, việc các nhà thầu trong nước đảm nhận và triển khai được nhiều hạng mục khó cho thấy năng lực thi công của doanh nghiệp Việt ngày càng được nâng lên

Ông Dương Anh Đức, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trao quà cho các kỹ sư, công nhân thi công tại công trường

Dự án Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn được khởi công cuối tháng 3-2025 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỉ đồng do Nutifood tài trợ. Công trình có chiều dài khoảng 720m, nhịp chính là kết cấu vòm treo dây văng dài 187m, mặt cầu rộng từ 6-11 m.

Điểm nhấn kiến trúc của công trình là kết cấu vòm thép không gian mang hình tượng lá dừa nước- thiết kế độc đáo bậc nhất Việt Nam hiện nay. Hạng mục này được Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng gia công tại bốn nhà máy ở An Hạ, Bình Chánh, Long An và Vũng Tàu, với khối lượng hoàn thiện đạt hơn 60%.

Bản thảo mặt bằng tổng thể dự án

Hiện các hạng mục cầu dẫn, đường dẫn và hệ thống kè cũng đang được tăng tốc thi công. Trên công trường và tại các xưởng gia công duy trì hơn 250 kỹ sư, công nhân làm việc liên tục ngày đêm để đảm bảo tiến độ.

Phát biểu tại buổi thị sát, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm của các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân trên công trường. Ông nhấn mạnh, Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn không chỉ là công trình hạ tầng giao thông mà còn là công trình mang ý nghĩa văn hóa, góp phần kiến tạo diện mạo đô thị hiện đại và nâng cao chất lượng không gian công cộng cho người dân thành phố.

Không chỉ đóng vai trò kết nối hai bờ sông, công trình còn được định hướng trở thành không gian công cộng mở để người dân tản bộ, ngắm cảnh và trải nghiệm nhịp sống ven sông hiện đại của TPHCM. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Quốc khánh 2-9-2026.

