HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất, lắp đặt kết cấu thép dự án cầu đi bộ

PV

Ngày 22-8-2025, Nutifood chính thức công bố Tập đoàn Đại Dũng là nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép cho dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cây cầu là "món quà tri ân" mà Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood (Nutifood) dành tặng người tiêu dùng cả nước và người dân Sài Gòn – TP HCM nhân kỷ niệm 25 năm thành lập.

Hạng mục "Cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép" thuộc Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng cầu chính, có vai trò quyết định trong việc hình thành phần kết cấu chịu lực chủ đạo của công trình, cần đạt độ bền vững, an toàn và chính xác theo thiết kế. Kết cấu thép hoàn thiện sẽ là nền tảng để triển khai các hạng mục tiếp theo, góp phần đưa công trình về đích đúng tiến độ và đạt chất lượng cao nhất. Qua tuyển chọn các đơn vị có năng lực tốt nhất về thi công kết cấu thép, Nutifood đã lựa chọn Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) thực hiện nhiệm vụ này.

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất, lắp đặt kết cấu thép dự án cầu đi bộ- Ảnh 1.

Đại diện hai đơn vị ký kết hợp tác

Đại diện đơn vị trúng thầu, ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, chia sẻ: "Được giao thực hiện nhịp chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, với chúng tôi, đây là một vinh dự lớn. Chúng tôi cam kết sẽ huy động tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ tiên tiến để đảm bảo chất lượng, mỹ thuật và tiến độ thi công. Đây cũng là niềm tự hào và động lực lớn để chúng tôi tiếp tục khẳng định năng lực, giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp hàng đầu về kết cấu thép, cơ khí chế tạo tại Việt Nam và khu vực. Thay mặt Tập đoàn Đại Dũng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Quý Lãnh đạo Thành phố và Quý Lãnh đạo Nutifood vì sự tin tưởng, ủng hộ chúng tôi cùng đồng hành trong dự án này".

Được biết đến như một trong những đơn vị đầu ngành trong lĩnh vực kết cấu thép và cơ khí chế tạo của Việt Nam, Tập đoàn Đại Dũng đã ghi dấu ấn tại hơn 60 quốc gia với hàng loạt công trình quy mô như: Tòa nhà Nihonbashi - công trình xanh biểu tượng của Tokyo, Fehmarnbelt Fixed Link - đường hầm xuyên biển dài nhất thế giới, Powerhouse Parramatta - công trình biểu tượng của Úc, Trung tâm Khoa học Misk Ilmi – công trình biểu tượng hiện đại về kiến trúc và giáo dục của Ả Rập Xê Út, Sân vận động Lusail - công trình biểu tượng của Qatar, Shiplift - hệ thống sàn nâng lớn nhất phục vụ quân đội Mỹ với công nghệ mới nhất,…Trong nước, Tập đoàn Đại Dũng là đơn vị được lựa chọn cho các dự án quy mô lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng như: Hòa Phát - Nhà kho khẩu độ vượt nhịp 170m lớn nhất Việt Nam, Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia - Top 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới,… Năng lực của Đại Dũng còn được minh chứng thông qua nhiều cây cầu đẹp như: Mikazuki (Đà Nẵng), Ánh Trăng Thương Cảng (Hội An), cầu số 19 (Thủ Thiêm)…

Nutifood công bố nhà thầu cung cấp, sản xuất, lắp đặt kết cấu thép dự án cầu đi bộ- Ảnh 2.

Phát biểu tại sự kiện, ông Bùi Xuân Cường – Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh: "Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn có vị trí rất đặc biệt, không chỉ có nghĩa về kiến trúc, về cảnh quan nằm mà còn nằm ngay tại khu vực trung tâm, chắc chắn khi hoàn thành sẽ trở thành một biểu tượng mới của thành phố. Và một trong những điểm nhấn quan trọng chính là kết cấu bằng thép và không gian hình học lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Đây được xem như ‘trái tim’ của công trình cầu đi bộ, một công trình đặc biệt về kỹ thuật. Với bề dày kinh nghiệm và uy tín quốc tế, tôi tin tưởng rằng Đại Dũng sẽ hoàn thành xuất sắc hạng mục này, góp phần đưa cây cầu thành điểm nhấn văn hóa, kiến trúc tầm khu vực. Tôi cũng xin cảm ơn chân thành công ty Nutifood, nhà tài trợ cho dự án cũng như các đơn vị tham gia dự án đã hết sức nỗ lực, trách nhiệm, đồng hành cùng thành phố trong suốt quá trình chuẩn bị và triển khai thực hiện công trình này".

Lấy cảm hứng từ hình ảnh chiếc lá dừa nước, một biểu tượng thân thuộc, gần gũi của vùng đất phương Nam, cầu đi bộ hứa hẹn trở thành một dấu ấn mới, biểu tượng mới của thành phố mang tên Bác. Chính vì vậy, Nutifood đã đặt ra tiêu chí và lựa chọn nhà thầu vô cùng khắt khe, từ uy tín, kinh nghiệm, năng lực thi công đến cung cấp vật liệu để thực hiện công trình đầy ý nghĩa này.

Cùng với Tập đoàn Đại Dũng, Nutifood cũng đang triển khai chọn lựa đối tác tiếp theo cho phần 2 của Gói thầu xây lắp số 2 – Thi công xây dựng phần dưới của cầu chính, phần cuối cùng trong 3 hạng mục chính của dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Trước đó, Nutifood cũng đã ký kết cùng Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) triển khai gói thầu xây lắp số 1 – xây dựng đường và cầu dẫn hai bên bờ sông.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào năm 2026, sau một năm kể từ ngày khởi công của dự án cầu đi bộ.

Với sự đồng hành của các đối tác hàng đầu từ Nhật Bản trong thiết kế và tư vấn kỹ thuật, công ty xây dựng uy tín CC1, nhà thầu cung cấp, sản xuất và lắp đặt kết cấu thép chất lượng như Đại Dũng, cùng sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo Thành phố, Nutifood cam kết nỗ lực tối đa để đưa công trình cầu đi bộ về đích đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.

Nutifood sông Sài gòn cầu đi bộ xây dựng cầu
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo