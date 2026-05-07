Vụ hàng trăm xe container chở sầu riêng ùn ứ: Hình ảnh Bến xe Dầu Giây từ sáng đến trưa 7-5

Những ngày vừa qua, hàng trăm container đậu kín ở Bến xe Dầu Giây và nhiều tuyến đường để lấy mẫu xét nghiệm phục vụ việc xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại phường Dầu Giây, TP Đồng Nai.

CLIP: Hình ảnh sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đồng Nai liên quan vụ hàng trăm container sầu riêng đậu kín đường

Trước thực trạng trên, UBND phường Dầu Giây đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý những phương tiện dừng, đỗ không đúng quy định; kiểm tra hoạt động của Bến xe Dầu Giây có đủ chức năng tổ chức kiểm định hàng hóa hay không?

Liên quan sự việc này, Chủ tịch UBND TP Đồng Nai giao cho các sở, ngành phối hợp đảm bảo an toàn giao thông làm rõ nguyên nhân xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực Bến xe Dầu Giây, có phương án xử lý kịp thời giảm ùn tắc, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ (kiểm tra hoạt động thương mại và lưu thông hàng hóa, xuất nhập khẩu, quản lý thị trường,…); khảo sát, đánh giá, xử lý những nội dung liên quan đến việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng, tập kết lấy mẫu,…; trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, kịp thời báo cáo đề xuất UBND thành phố chỉ đạo xử lý.

Ngay sau chỉ đạo, các cơ quan chức năng phường Dầu Giây đã làm việc với đơn vị thực hiện lấy mẫu là Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định MEKONGCERT. Phía Công ty trên đã cung cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty, tuy nhiên chưa cung cấp, chứng minh được các điều kiện để thực hiện việc lấy mẫu kiểm định sầu riêng.

Liên quan vấn đề này, sáng 7-5, lãnh đạo UBND phường Dầu Giây cho hay đã yêu cầu Công ty Cổ phần Chứng nhận và Giám định MEKONGCERT tạm dừng hoạt động lấy mẫu từ chiều tối 6-5 và phía công ty đã chấp hành. Đồng thời, kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố xem xét, cho ý kiến về việc Công ty MOKONGCERT có đủ điều kiện thực hiện hoạt động lấy mẫu, xét nghiệm nông sản phục vụ xuất khẩu theo quy định hay không.

Đồng thời, hướng dẫn, chỉ đạo phương án xử lý đối với hoạt động lấy mẫu xét nghiệm nông sản nêu trên nhằm đảm bảo đúng quy định pháp luật, an toàn giao thông và trật tự tại địa phương.

Theo các tài xế đang chờ lấy kết quả xét nghiệm sầu riêng, các xe chưa lấy mẫu kiểm định đã di chuyển lên Tây Nguyên từ tối qua (6-5) để tiếp tục kiểm định sầu riêng. Vì vậy, hiện tại Bến xe Dầu Giây, còn một số ít xe lưu lại, tại khu vực quanh bến xe có khoảng 30-50 xe cũng đang chờ và đậu tại khu vực ít dân cư, người dân đi lại.

Lực lượng chức năng phường Dầu Giây dựng các rào chắn tại những nút giao đi vào đường song hành Quốc lộ 1, không để các phương tiện đi vào dừng, đỗ sai quy định

Bến xe Dầu Giây chỉ có lác đác xe container trong lúc chờ lấy kết quả kiểm định sầu riêng

Cách đó không xa, khoảng 30-50 xe container cũng đang đậu chờ lấy kết quả xét nghiệm sầu riêng ở các tuyến đường ít dân cư đi lại

Chi cục Phát triển nông thôn TP Đồng Nai xác định, lý do chính việc hàng trăm xe đậu kín các tuyến đường ở phường Dầu Giây là do có doanh nghiệp buôn nông sản lựa chọn khu vực Dầu Giây làm điểm lấy mẫu kiểm định sầu riêng trước khi xuất khẩu sang Trung Quốc. Cụ thể, đơn vị kiểm định chất lượng sầu riêng ở TP Cần Thơ thuê mặt bằng tại Bến xe Dầu Giây để lấy mẫu, kiểm tra chất lượng các lô hàng. Các xe container sầu riêng xếp hàng kiểm định chất lượng hầu hết là của doanh nghiệp ở khu vực Tây Nam Bộ. Thời điểm này, sầu riêng tại Đồng Nai chưa vào chính vụ, dự kiến còn khoảng 1-2 tháng nữa mới thu hoạch rộ. Theo Chi cục Phát triển nông thôn TP Đồng Nai, việc tập kết sầu riêng tại Dầu Giây để kiểm định được doanh nghiệp xem như giải pháp giảm rủi ro chi phí so với ra tận khu vực phía Bắc kiểm định. Theo tính toán của các chủ hàng, nếu vận chuyển hàng lên cửa khẩu rồi mới kiểm tra mà không đạt yêu cầu, doanh nghiệp phải quay đầu xe, chi phí có thể lên tới vài chục đến hàng trăm triệu đồng mỗi chuyến. Ngược lại, khi kiểm tra ngay từ đầu, các lô sầu riêng đạt chuẩn sẽ tiếp tục hành trình xuất khẩu, còn hàng không đạt sẽ được xử lý.



