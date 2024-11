VIDEO: Công an phục kích bắt giữ đối tượng chở hàng cấm lúc 0 giờ

Trưa 10-11, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Nhựt Phụng (SN 1983; ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) để tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Nhựt Phụng cùng tang vật tại cơ quan công an

Trước đó, vào lúc khoảng 0 giờ ngày 8-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang và Công an TP Mỹ Tho phục kích bắt quả tang Phụng đang vận chuyển hàng cấm.

Qua kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên ô tô do Phụng điều khiển chứa 19.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

Phụng khai số thuốc lá này do Phụng nhận chở thuê từ thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An về huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre với giá 1,5 triệu đồng. Khi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang, đoạn đường dẫn lên cầu Rạch Miễu thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Phụng. Sau đó, đối tượng và tang vật được bàn giao cho Công an TP Mỹ Tho xử lý theo thẩm quyền.