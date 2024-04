VIDEO: CSGT kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt những ngày nghỉ lễ

Ngày 30-4, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết nhằm đảm bảo an toàn giao thông trong dịp lễ 30-4 và 1-5, công an tỉnh đã triển khai kế hoạch huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông; đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là về nồng độ cồn.



Lực lượng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra nồng độ cồn xuyên suốt những ngày nghỉ lễ

Theo đó, từ ngày 27 đến ngày 29-4, lực lượng CSGT toàn tỉnh Tiền Giang đã phát hiện, lập biên biên bản xử lý 254 vụ vi phạm quy định về nồng độ cồn, tạm giữ 254 phương tiện, tước 254 giấy phép lái xe, phạt tiền gần 1,2 tỉ đồng.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, thời gian trước, trong và sau lễ, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được tiến hành thường xuyên, liên tục.

"Bên cạnh việc bố trí 100% quân số thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng làm nhiệm vụ đã và đang tăng cường công tác kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn. Vì vậy, đề nghị người dân vui lễ nhưng đã uống rượu, bia thì không lái xe để đảm bảo an toàn cho chính mình và mọi người" – trung tá Lê Anh Tuấn, Đội trưởng của Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang, đề nghị.