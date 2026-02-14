VIDEO: Cụ ông 80 tuổi ngồi viết liễn đến 29 Tết ở khu Chợ Lớn

Nằm đối diện trường mẫu giáo trên đường Nguyễn Trãi (khu Chợ Lớn, TPHCM), tiệm viết chữ Thuận Phong của ông Trần Bá Giai từ lâu đã là địa chỉ quen thuộc của những người yêu thư pháp. Ở tuổi 80, ông Giai vẫn duy trì công việc viết liễn Tết đến nay đã 49 năm, như một cách để giữ gìn nét văn hóa truyền thống

Ở tuổi 80, dù từng trải qua bạo bệnh, ông Giai vẫn duy trì công việc viết chữ thuê

Theo ông Giai, khách thường đặt chữ "Hợp gia bình an", "Vạn sự như ý" dán trong nhà để mong gia đình sung túc, vui vẻ, làm ăn dễ dàng, con cái bình an. Mỗi năm, các gia đình người Hoa sẽ thay liễn một lần vào dịp Tết Nguyên đán.

Để có được những bức thư pháp rực rỡ và bền màu, người thợ phải cực kỳ khắt khe trong khâu chọn vật liệu, sử dụng loại giấy nhung đỏ thắm kết hợp với mực kim nhũ vàng.

Mực kim nhũ phải được pha với dầu bóng và xylene (xăng thơm). Nếu chỉ dùng xăng thường, mực sẽ không có độ bóng và rất lâu khô. Ngoài ra, kỹ thuật cầm cọ cũng rất quan trọng, cây cọ phải luôn giữ thẳng đứng, nét chữ phải đều đặn thì bức thư pháp mới có hồn.

Tùy vào kích thước và lượng mực sử dụng, mỗi tờ liễn có giá từ 40.000 đến hơn 200.000 đồng. Không chỉ người lớn tuổi quan tâm, giới trẻ cũng bị hấp dẫn bởi những dòng chữ thư pháp của ông Giai.

Chị Thương (ngụ phường An Lạc, TPHCM, đang theo học tiếng Hoa) tìm đến tận nơi để xin chữ.

Không riêng tiệm Thuận Phong của ông Giai, dạo quanh khu Chợ Lớn những ngày này, rất dễ bắt gặp những “nhị gia” (người viết chữ thuê) ở tuổi xế chiều vẫn đang cần mẫn tô điểm sắc đỏ cho phố phường bằng những tấm giấy nhung rực rỡ và mực kim nhũ óng ánh.

Tiệm viết liễn Tết của ông Cầu tại khu chợ Thiếc những ngày giáp Tết Bính Ngọ cũng luôn tấp nập khách đến mua chữ.

Tiệm thư pháp Lương mang đậm nét hoài cổ của người Hoa. Ông Lương cho hay dịp này, khá nhiều khách đến đặt chữ để dán bàn thờ tổ tiên và liễn thông báo nghỉ Tết.

Nghề viết chữ thuê có thể không còn thịnh vượng như xưa, nhưng với những người thợ viết chữ như ông Trần Bá Giai, niềm vui không chỉ nằm ở thu nhập đủ sống qua ngày, mà còn là niềm tự hào khi thấy nét văn hóa của người Việt, người Hoa vẫn được tiếp nối.



