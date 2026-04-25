VIDEO: Hàng trăm người trẻ cùng mặc cổ phục Việt Nam diễu hành tại Thảo Cầm Viên

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Trong khuôn khổ Lễ hội Sắc màu Văn hóa tại Thảo Cầm Viên, hàng trăm bạn trẻ đã khoác lên mình những bộ Việt phục, tái hiện không gian di sản đầy tự hào

Sáng 25-4, không khí tại Thảo Cầm Viên trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của đoàn diễu hành Việt phục quy mô lớn. Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hướng về cội nguồn nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Không khí tại Thảo Cầm Viên trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết với sự xuất hiện của đoàn diễu hành Việt phục quy mô lớn.

Anh Trần Trọng Nghĩa, Giám đốc Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, người phụ trách khối diễu hành "Biệt động Sài Gòn", cho biết chỉ riêng khối của anh đã thu hút từ 500 đến 600 người tham gia. Theo anh Nghĩa, mục đích lớn nhất của chương trình là mang Việt phục và văn hóa nước nhà đến gần hơn với giới trẻ và du khách quốc tế thông qua các hoạt động trải nghiệm thực tế như diễu hành, hội chợ và các nghi thức dâng hương truyền thống.

"Tụi mình chọn Thảo Cầm Viên Sài Gòn, một nơi có lịch sử hơn 160 năm của TPHCM, để tái hiện lại diện mạo văn hóa Việt Nam qua từng thời kỳ" - anh Nghĩa chia sẻ.

Gia đình nguoiừ Pháp tham gia diễu hành với trang phục áo dài Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở việc mặc đẹp, mỗi người tham gia diễu hành đều mang theo một câu chuyện và niềm đam mê riêng với cổ phục.

Anh Lưu Đăng Khoa (ngụ TPHCM) gây ấn tượng mạnh khi khoác lên mình bộ "Nghi Thưởng Vũ Y". Đây là bộ lễ phục ca múa cung đình triều Nguyễn dành cho các vũ sinh nam, đòi hỏi kỹ thuật thêu thùa và chế tác vô cùng tinh xảo. Với anh Khoa, việc tham gia các chương trình như "Tiên Thưởng Thưởng Du" không chỉ là thỏa đam mê cá nhân mà còn là cách để tiếp lửa, lan tỏa di sản văn hóa Việt ra thế giới.

"Bộ trang phục của mình là Nghi Thưởng Vũ Y, là bộ trang phục ca múa cung đình triều Nguyễn được các vũ sinh nam mặc khi biểu diễn" - Anh Lưu Đăng Khoa (ngụ TPHCM) chia sẻ

Bạn Trần Nguyễn Đoan Uyên (ngụ TPHCM) lại chọn cách tự tay chuẩn bị trang phục cho mình. Uyên đã dành ròng rã một tháng trời để thực hiện bộ trang phục Mã Tiên dùng trong bài múa Thúy Lư. Uyên bày tỏ niềm hạnh phúc và sự trân trọng khi được góp mặt trong đoàn diễu hành hướng về Quốc Tổ.

Đoan Uyên cho biết: "Đây là trang phục mã tiên trong bài Thúy Lư. Trang phục này là tự làm tầm một tháng trước. Em thấy rất là trân trọng và rất là vui và hạnh phúc khi mình được có mặt ở đây".

Lễ hội không chỉ thu hút những người nghiên cứu hay yêu thích cổ phục lâu năm mà còn chạm đến cảm xúc của các em thiếu nhi. Bé Trần Lê Ngọc Nhiên, một trong những người tham gia nhỏ tuổi nhất, hồn nhiên chia sẻ niềm vui khi được dự lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương.

Đoàn diễu hành giao lưu với khách.

Kết thúc hành trình diễu hành, đoàn dâng hương cho Đức Quốc Tổ.

Sự hưởng ứng nồng nhiệt từ nhiều thế hệ, đặc biệt là giới trẻ, cho thấy một sức sống bền bỉ của các giá trị truyền thống giữa dòng chảy hiện đại. Với hơn 7 khối chuyên đề tham gia diễu hành, mỗi khối đều quy tụ hơn 100 người, sự kiện đã thực sự tạo nên một bức tranh văn hóa đa sắc màu, khẳng định nỗ lực bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc của cộng đồng trẻ tại TPHCM.


