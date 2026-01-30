VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Văn hóa - Văn nghệ
image

VIDEO: Hấp dẫn Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025

Nhóm phóng viên -

Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025 đã diễn ra trang trọng, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới văn nghệ sĩ và công chúng yêu nghệ thuật

Video liên quan

VIDEO: Sao Việt bật mí ý nghĩa trang phục thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31

VIDEO: Sao Việt bật mí ý nghĩa trang phục thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31

Video 29/01/2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo