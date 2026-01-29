VIDEO: Sao Việt bật mí ý nghĩa trang phục thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31

Tối 29-1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới nghệ sĩ.
Bên cạnh các hạng mục vinh danh, thảm đỏ sự kiện gây chú ý với hình ảnh dàn nghệ sĩ xuất hiện trong những trang phục được đầu tư công phu, nổi bật là áo dài cách tân mang đậm bản sắc Việt.
NSND Tự Long trong trang phục quân đội chỉnh tề, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ.
Sự góp mặt của các nghệ sĩ cùng những lựa chọn trang phục giàu tính thẩm mỹ góp phần khẳng định Giải Mai Vàng không chỉ là nơi tôn vinh thành tựu nghệ thuật mà còn là không gian lan tỏa vẻ đẹp bền bỉ của áo dài Việt trong đời sống nghệ thuật.
