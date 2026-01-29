VIDEO: Sao Việt bật mí ý nghĩa trang phục thảm đỏ Mai Vàng lần thứ 31

Tối 29-1, Lễ trao Giải Mai Vàng lần thứ 31 – năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra tại Nhà hát Thành phố (TPHCM), thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và giới nghệ sĩ.

Bên cạnh các hạng mục vinh danh, thảm đỏ sự kiện gây chú ý với hình ảnh dàn nghệ sĩ xuất hiện trong những trang phục được đầu tư công phu, nổi bật là áo dài cách tân mang đậm bản sắc Việt.

Nhiều nghệ sĩ lựa chọn áo dài như một cách tôn vinh văn hóa truyền thống trong không gian trang trọng của giải thưởng.

Xuất hiện tại thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31 - năm 2025, ca sĩ Cheng gây chú ý khi diện trang phục áo dài độc đáo, bất chấp thời tiết để hoàn thiện hình ảnh đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Chia sẻ về lựa chọn trang phục, Cheng cho biết: “Trang phục áo dài mình chọn hôm nay là sự kết hợp giữa áo dài truyền thống Việt Nam và màu sắc của núi rừng Tây Bắc. Năm 2026 là năm Bính Ngọ, họa tiết in hình con ngựa trên chiếc áo dài này hy vọng sẽ đưa Cheng đi thật xa hơn nữa trong hành trình làm nghề của mình".

Phương Mỹ Chi và Lâm Vỹ Dạ thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong thiết kế với gam màu pastel nhẹ nhàng, NSƯT Kim Tử Long lịch lãm trong bộ áo dài truyền thống Việt Nam trên thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31.



Nhóm nhạc “Chín Muồi” gây chú ý với áo dài màu đen, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ nét truyền thống, sang trọng tại thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Ca sĩ Trang Pháp dịu dàng với chiếc váy dạ hội hồng bồng xòe thướt tha, trong khi đó diễn viên Băng Di toát lên vẻ cá tính, sang trọng khi cùng sánh bước trên thảm đỏ Giải Mai Vàng lần thứ 31.

Nhóm TDB trẻ trung trong những tà áo dài với gam màu tươi sáng tại thảm đỏ.

NSND Tự Long trong trang phục quân đội chỉnh tề, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả ngay khi xuất hiện trên thảm đỏ.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ cùng những lựa chọn trang phục giàu tính thẩm mỹ góp phần khẳng định Giải Mai Vàng không chỉ là nơi tôn vinh thành tựu nghệ thuật mà còn là không gian lan tỏa vẻ đẹp bền bỉ của áo dài Việt trong đời sống nghệ thuật.



