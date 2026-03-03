VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Tối 3-3 (nhằm rằm tháng Giêng), tại các tuyến đường khu Chợ Lớn trở nên náo nhiệt khi Lễ hội Nguyên tiêu 2026 chính thức diễn ra.

Video liên quan

Xếp hàng vay lộc tại một ngôi chùa người Hoa ở TPHCM

Video 02/03/2026
Ngày đẹp, giờ lành cúng Rằm tháng Giêng 2026

Ngày đẹp, giờ lành cúng Rằm tháng Giêng 2026

Đời sống 02/03/2026
Không khí tại Chùa Bà Bình Dương trước Lễ hội rằm tháng Giêng lớn nhất Đông Nam Bộ

Không khí tại Chùa Bà Bình Dương trước Lễ hội rằm tháng Giêng lớn nhất Đông Nam Bộ

Bạn đọc 01/03/2026
Trước giờ "phá cỗ trăng rằm", siêu thị "xả" bánh trung thu mua 1 tặng 1

Trước giờ "phá cỗ trăng rằm", siêu thị "xả" bánh trung thu mua 1 tặng 1

Kinh tế 06/10/2025

Lễ hội Nguyên tiêu 2026 do UBND phường An Đông (TP HCM) tổ chức với chương trình diễu hành đường phố và đêm hội chính tạo nên không khí rực rỡ tại khu vực Chợ Lớn.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 1.

Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn

Từ 16 giờ 30 phút, chương trình diễu hành đường phố đã bắt đầu, xuất phát qua các cung đường huyết mạch như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa. Với sự tham gia của khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân, đoàn diễu hành đã mang đến những màn biểu diễn lân, sư, rồng, đi cà kheo và đại la cổ… vô cùng hoành tráng.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 2.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 3.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 4.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 5.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 6.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 7.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 8.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 9.

Với sự tham gia của khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân, đoàn diễu hành đã mang đến những màn biểu diễn lân, sư, rồng, đi cà kheo và đại la cổ… vô cùng hoành tráng.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 10.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 11.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 12.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 13.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 14.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 15.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 16.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 17.

Người dân thích thú giao lưu và lì xì cho đoàn diễu hành.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 18.

Để có được những phút giây tỏa sáng trên đường phố, các diễn viên đã phải chuẩn bị vô cùng công phu. Chị Mỹ Phụng (áo cam), người hóa thân thành nhân vật Tiên nữ, chia sẻ đoàn của chị phải thức dậy chuẩn bị và trang điểm từ 4 giờ sáng. Chị Phụng cho biết dù đã tham gia nhiều năm nhưng năm nay cảm thấy hào hứng hơn bởi quy mô lễ hội lớn hơn và trang phục được đầu tư mới đẹp mắt.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 19.

Anh Trần Gia Hào, người đã có 6 năm liên tục hóa thân thành nhân vật Thần Tài, cho biết đây là truyền thống của gia đình. Với Hào, việc tham gia diễu hành không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cách để bạn góp phần giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 20.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 21.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 22.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 23.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 24.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 25.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 26.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 27.

Người dân xếp hàng kín các đường ở khu vực Chợ Lớn, để chờ đón đoàn diễu hành Tết Nguyên Tiêu đi qua.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 28.

Bà Lâm Thị Hồng Nhung, một người đã gắn bó với lễ hội này hơn 10 năm, chia sẻ cảm giác "lâng lâng" khi thấy dân mình được hạnh phúc, bình an. Bà còn dắt cháu nhỏ đi xem để cháu sớm được tiếp xúc với văn hóa truyền thống và không quên lì xì cho các đoàn lân để cầu may mắn cho năm mới.

Sau buổi diễu hành, vào lúc 19 giờ cùng ngày, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo) đã diễn ra đêm hội Nguyên tiêu với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hý kịch và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động truyền thống như rước đèn lộc, tế thánh, tạo nên một chuỗi sự kiện văn hóa trọn vẹn.

VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 29.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 30.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 31.
VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn - Ảnh 32.

Lễ hội Nguyên tiêu 2026 không chỉ là dịp để người dân vui chơi, thưởng lãm mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ và sự lan tỏa của những giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo