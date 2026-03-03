VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn

Lễ hội Nguyên tiêu 2026 do UBND phường An Đông (TP HCM) tổ chức với chương trình diễu hành đường phố và đêm hội chính tạo nên không khí rực rỡ tại khu vực Chợ Lớn.
Từ 16 giờ 30 phút, chương trình diễu hành đường phố đã bắt đầu, xuất phát qua các cung đường huyết mạch như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa. Với sự tham gia của khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân, đoàn diễu hành đã mang đến những màn biểu diễn lân, sư, rồng, đi cà kheo và đại la cổ… vô cùng hoành tráng.
Người dân thích thú giao lưu và lì xì cho đoàn diễu hành.
Người dân xếp hàng kín các đường ở khu vực Chợ Lớn, để chờ đón đoàn diễu hành Tết Nguyên Tiêu đi qua.
Sau buổi diễu hành, vào lúc 19 giờ cùng ngày, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo) đã diễn ra đêm hội Nguyên tiêu với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hý kịch và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động truyền thống như rước đèn lộc, tế thánh, tạo nên một chuỗi sự kiện văn hóa trọn vẹn.
Lễ hội Nguyên tiêu 2026 không chỉ là dịp để người dân vui chơi, thưởng lãm mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ và sự lan tỏa của những giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.
