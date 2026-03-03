VIDEO: Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn

Lễ hội Nguyên tiêu 2026 do UBND phường An Đông (TP HCM) tổ chức với chương trình diễu hành đường phố và đêm hội chính tạo nên không khí rực rỡ tại khu vực Chợ Lớn.

Hơn 1.000 người tham gia Tết Nguyên tiêu 2026 tại khu Chợ Lớn

Từ 16 giờ 30 phút, chương trình diễu hành đường phố đã bắt đầu, xuất phát qua các cung đường huyết mạch như Hải Thượng Lãn Ông, Châu Văn Liêm, Lão Tử, Lương Nhữ Học, Nguyễn Trãi, Trần Xuân Hòa. Với sự tham gia của khoảng 1.200 diễn viên, nghệ nhân, đoàn diễu hành đã mang đến những màn biểu diễn lân, sư, rồng, đi cà kheo và đại la cổ… vô cùng hoành tráng.

Người dân thích thú giao lưu và lì xì cho đoàn diễu hành.

Để có được những phút giây tỏa sáng trên đường phố, các diễn viên đã phải chuẩn bị vô cùng công phu. Chị Mỹ Phụng (áo cam), người hóa thân thành nhân vật Tiên nữ, chia sẻ đoàn của chị phải thức dậy chuẩn bị và trang điểm từ 4 giờ sáng. Chị Phụng cho biết dù đã tham gia nhiều năm nhưng năm nay cảm thấy hào hứng hơn bởi quy mô lễ hội lớn hơn và trang phục được đầu tư mới đẹp mắt.

Anh Trần Gia Hào, người đã có 6 năm liên tục hóa thân thành nhân vật Thần Tài, cho biết đây là truyền thống của gia đình. Với Hào, việc tham gia diễu hành không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là cách để bạn góp phần giữ gìn nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng người Hoa.

Người dân xếp hàng kín các đường ở khu vực Chợ Lớn, để chờ đón đoàn diễu hành Tết Nguyên Tiêu đi qua.

Bà Lâm Thị Hồng Nhung, một người đã gắn bó với lễ hội này hơn 10 năm, chia sẻ cảm giác "lâng lâng" khi thấy dân mình được hạnh phúc, bình an. Bà còn dắt cháu nhỏ đi xem để cháu sớm được tiếp xúc với văn hóa truyền thống và không quên lì xì cho các đoàn lân để cầu may mắn cho năm mới.

Sau buổi diễu hành, vào lúc 19 giờ cùng ngày, tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường An Đông (105 Trần Hưng Đạo) đã diễn ra đêm hội Nguyên tiêu với các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, hý kịch và sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra các hoạt động truyền thống như rước đèn lộc, tế thánh, tạo nên một chuỗi sự kiện văn hóa trọn vẹn.

Lễ hội Nguyên tiêu 2026 không chỉ là dịp để người dân vui chơi, thưởng lãm mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ và sự lan tỏa của những giá trị văn hóa truyền thống giữa lòng thành phố hiện đại.



