Trước giờ "phá cỗ trăng rằm", siêu thị "xả" bánh trung thu mua 1 tặng 1

Tại thị trường Hà Nội, mùa bánh trung thu năm nay sức mua khá ảm đạm. Các thương hiệu lớn thường xây dựng thêm các ki ốt san sát nhau ở một số tuyến phố. Tuy vậy, tình hình mưa bão cũng ảnh hưởng khá lớn tới lượng tiêu thụ.



Bánh trung thu mua 1 tặng 1 tại siêu thị

Khảo sát thị trường ngày 6-10, tức ngày 15 tháng 8 âm lịch hay còn gọi là Tết Trung thu, chị Thu Quỳnh, chủ một ki ốt ở đường Phạm Hùng, cho biết năm nay buôn bán ế ẩm, tuy vậy cửa hàng không thể giảm sâu vì không có chính sách hỗ trợ từ phía nhà cung cấp. "Tôi đành chờ qua Tết Trung thu xem thế nào" - chị chia sẻ.

Trong khi đó, tại một số siêu thị triển khai chương trình giảm giá khá sâu. Khảo sát tại siêu thị Go! Thăng Long, Hà Nội, một số gian hàng treo biển giảm giá 10-20% tùy theo hóa đơn, đáng chú ý có sản phẩm mua 1 tặng 1.

Theo ghi nhận của AEON Việt Nam, sức mua với các nhóm sản phẩm phục vụ trung thu tăng khoảng 5-10% so với năm 2024, trong đó ghi nhận mức tăng mạnh từ đối tượng khách hàng doanh nghiệp đối với các sản phẩm bánh Trung thu, do các doanh nghiệp có xu hướng mua sản phẩm sớm hơn so với mọi năm để tận hưởng chiết khấu cao.

Đối với các sản phẩm bánh trung thu, nhu cầu đối với các sản phẩm tốt cho sức khỏe tăng, người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng các loại bánh ít đường, ít béo, làm từ nguyên liệu tự nhiên và có lợi cho sức khỏe.

Vẫn xếp hàng mua bánh trung thu truyền thống

Trong khi đó, tại 2 cửa hàng bánh trung thu truyền thống trên phố Thụy Khuê, rất đông người dân vẫn đến xếp hàng chờ mua.

Đặc biệt, trong các phiên livestream, sức hút của bánh lại không hề giảm. Mới đây, phiên livestream "Trăng rằm Phố cổ - Hà Nội trong tôi" phát trên kênh TikTok "Hoàn Kiếm vươn mình" đã "gây bão". Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, tham gia livestream bán bánh trung thu.

TikTok Shop thông tin phiên livestream trên đạt 23,5 triệu lượt hiển thị, thu hút 980.000 lượt người xem, với hơn 10.000 người theo dõi cùng lúc ở thời điểm cao nhất. Những chiếc bánh Trung thu thủ công, ô mai Vạn Thọ cùng tò he truyền thống của nghệ nhân Đặng Văn Hậu đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ nồng nhiệt của người xem.

Siêu thị giảm giá bánh trung thu, mua 1 tặng 1