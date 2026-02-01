VIDEO
image

VIDEO: Lộ diện dàn tiểu cảnh hình tượng ngựa tại Lễ hội Tết Việt 2026

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) - Lễ hội Tết Việt lần thứ 19 chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên, với nhiều không gian độc đáo.

Chiều 1-2, tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, lễ hội Tết Việt lần thứ 19 chính thức khai mạc. Lễ hội kéo dài đến ngày 21-2.

Với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, lễ hội không chỉ dừng lại ở những hoài niệm truyền thống mà còn gây ấn tượng với hệ thống 6 không gian nghệ thuật sắp đặt hiện đại, khẳng định tâm thế tăng tốc của người trẻ thành phố trong năm mới.

- Ảnh 1.

Khai mạc Lễ hội Tết Việt lần thứ 19

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Rực rỡ sắc màu cờ Tổ quốc tại Lễ hội Tết Việt

Tại khu vực sân 4A, nghệ thuật sắp đặt hiện đại thay thế cho những mô hình tĩnh thông thường, tạo nên một hành trình trải nghiệm đa chiều lấy hình tượng Ngựa, linh vật năm 2026 làm trung tâm.

- Ảnh 4.

Hình tượng ngựa tại khu vực sân 4A

Khách tham quan sẽ được dẫn dắt qua một hành trình trải nghiệm đa chiều gồm 6 không gian biểu trưng cho Phúc mã, Mãnh lực, Tốc lực, Hỷ lực, Tài lực và Trí lực. Mỗi khu vực là một lát cắt cảm xúc, từ sự kiên định của hàng tre Việt được làm mới bằng ngôn ngữ hiện đại đến hình ảnh những con ngựa đạp mây rẽ gió.

- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Không gian "Khai xuân trí lực"

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Không gian "Khai xuân tài lực"

- Ảnh 9.
- Ảnh 10.

Không gian "Khai xuân tốc lực"

- Ảnh 11.

Không gian "Khai xuân mãnh lực"

- Ảnh 12.

Không gian "Khai xuân hỷ lực"

Bên cạnh những đột phá về nghệ thuật, lễ hội vẫn giữ trọn nét thanh bình của Phố Ông Đồ với sự tham gia của hơn 50 ông đồ trẻ. Những luống hoa mai vàng rực rỡ hòa quyện cùng các mô hình làng nghề truyền thống, ụ rơm vàng và bếp xuân tạo nên một không gian "Đẹp xưa" đầy hoài niệm, phản ánh bản lĩnh và lối sống hào sảng của người dân miền Nam qua nhiều thế hệ.

