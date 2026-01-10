Lễ hội Tết Việt 2026 tại Nhà Văn hoá Thanh Niên có gì mới?

Lễ hội diễn ra tại Nhà Văn hoá Thanh Niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn, TPHCM).

Trải qua 18 năm tổ chức, sự kiện này đã trở thành điểm hẹn văn hóa không thể thiếu, thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân và du khách mỗi độ xuân về.

Phát biểu tại buổi họp báo sáng 10-1, ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM, không giấu được sự xúc động khi nhìn lại hành trình 18 năm đồng hành cùng báo giới và văn nghệ sĩ.

"Năm 2026, năm Bính Ngọ là năm chúng ta phải tăng tốc, dựa trên những nền tảng tốt đẹp đã có" - ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh Niên, khẳng định.

Hơn 50 ông đồ trẻ tại Phố Ông Đồ

Trọng tâm của không gian truyền thống vẫn là Phố Ông Đồ - nơi được đầu tư công phu với sự góp mặt của hơn 50 ông đồ trẻ.

Dọc mặt tiền đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai, mực tàu giấy đỏ sẽ tái hiện hình ảnh Tết xưa, nơi du khách có thể “xin chữ” may mắn và gửi gắm ước nguyện đầu năm.

Bên cạnh đó, Đường hoa mai rực rỡ và các Làng nghề truyền thống với ụ rơm vàng, bếp xuân, cây nêu cổ tích được sắp đặt khéo léo, mang lại vẻ đẹp thanh bình, phản ánh lịch sử thăng trầm của người dân phương Nam.

VIDEO Giới thiệu Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026

Hội tụ nhiều đặc sản vùng miền

Điểm mới đặc sắc của lễ hội năm nay chính là sự kết hợp giữa ngôn ngữ nghệ thuật đương đại và hình ảnh linh vật năm Bính Ngọ.

Triển lãm “Đại mã khai xuân” lấy hình tượng Ngựa làm cảm hứng trung tâm, đại diện cho sức sống và nhịp điệu mùa Xuân.

Hệ thống triển lãm bao gồm 6 biểu tượng tượng trưng cho: Sức mạnh – Trí tuệ – Tốc độ – Niềm vui – Nội lực – Đại mã. Thông qua đó, Ban tổ chức gửi gắm thông điệp về một TPHCM thông minh, phát triển mạnh mẽ công nghệ và ứng dụng AI nhưng vẫn gắn kết chặt chẽ với các giá trị di sản.

Ông Võ Minh Thiên Hộ, Giám đốc Công ty Quảng cáo Gia Hòa, chia sẻ rằng mỗi khu vực triển lãm là một “lát cắt cảm xúc” để mỗi người tìm thấy sự đồng cảm và động lực cho năm mới.

Lễ hội năm nay tiếp tục mở rộng không gian văn hóa đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí và rèn luyện của giới trẻ. Đặc biệt, không gian khởi nghiệp sẽ trưng bày các sản phẩm đặc sản vùng miền đến từ tỉnh An Giang.

Tại đây, du khách có thể trải nghiệm các sản phẩm OCOP, nông sản, dược liệu vùng Núi Cấm hay những món quà nhỏ mang dấu ấn đặc trưng của mảnh đất An Giang.



