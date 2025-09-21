VIDEO
VIDEO: Loài cây mọc hoang dại trở thành đặc sản ở Cà Mau

Vân Du -

21/09/2025 14:47

(NLĐO) – Khi trở thành đặc sản, trồng cây bồn bồn kết hợp nuôi cá đồng đã giúp nhiều hộ dân ở Cà Mau thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm

Khi mọi người còn đang chìm trong giấc ngủ thì nhiều hộ dân ở xã Khánh An, tỉnh Cà Mau đã mang theo đèn đội đầu cùng một số dụng cụ cần thiết để ra đồng thu hoạch bồn bồn.

Chia sẻ với phóng viên, nhiều lão nông tại xã Khánh An cho hay trước đó bồn bồn được xem là loài cây mọc hoang dại, bị người dân từng ra sức tiêu diệt. Tuy nhiên, khi trở thành đặc sản thì cây bồn bồn đã được nhiều hộ dân trồng nhân rộng và mang lại nguồn thu nhập khá cao.

Ông Phạm Văn Dư (ngụ xã Khánh An) cho biết khi trồng bồn bồn, người dân không phải tốn nhiều thời gian chăm sóc cũng như chi phí đầu tư do loài cây này có sức sống rất mãnh liệt. "Gia đình tôi mỗi ngày thu hoạch hơn 20 kg bồn bồn, được thương lái đến tận nhà thu mua với giá 25.000 đồng/kg. Mô hình trồng bồn bồn kết hợp với nuôi cá đồng đã giúp nhiều hộ dân thu về lợi nhuận hàng trăm triệu đồng/năm" – ông Dư phấn khởi nói.

Các món ăn được chế biến từ bồn bồn có thể kể đến, như: bồn bồn tươi xào với tép, làm rau ăn lẩu… Riêng dưa bồn bồn có thể dùng làm gỏi chua hay đơn giản hơn chỉ cần trộn thêm một ít đường vào rồi chấm với cá kho… thì sẽ có một bữa cơm ngon lành. Ngoài ra, người dân còn tận dụng vỏ bồn bồn để ủ làm phân hữu cơ bón cho cây trồng; phần lá bồn bồn thì bán cho các cơ sở thu mua làm đồ thủ công mỹ nghệ.

Ông Phạm Hoàng Khương, Phó Chánh Văn phòng UBND xã Khánh An, đánh giá mô hình trồng bồn bồn kết hợp với nuôi cá đồng không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo và làm giàu trên quê hương.

"Xã Khánh An có hơn 150 ha trồng bồn bồn kết hợp với nuôi cá đồng. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình tại những vùng có điều kiện tự nhiên thuận lợi để giúp người dân nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống" – ông Khương khẳng định.

Dưới đây là những hình ảnh về quá trình thu hoạch bồn bồn và các món ăn chế biến từ đặc sản này:

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 1.

Bồn bồn có sức sống mãnh liệt nên người dân không phải tốn nhiều công chăm sóc khi trồng

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 2.

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 3.

Người dân trầm mình dưới nước trong thời gian dài để nhổ bồn bồn

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 4.

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 5.

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 6.

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 7.

Bồn bồn sau khi thu hoạch được cho lên xuồng chở vào nhà để lột vỏ lấy phần lõi non

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 8.

Lõi bồn bồn được thương lái thu mua với giá 25.000 đồng/kg

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 9.

Bồn bồn xào tép - món ăn được nhiều du khách lựa chọn khi đến với Cà Mau

VIDEO: Loài cây mọc hoang trở thành đặc sản Cà Mau giúp nông dân thoát nghèo - Ảnh 10.

Túi xách làm bằng lá bồn bồn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn vì giá cả phải chăng và thân thiện với môi trường


