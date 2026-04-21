VIDEO: Mừng giảm tải, lo đi xa khi chuyển bay quốc tế sang sân bay Long Thành

Theo phương án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ tháng 12-2026 đến hết tháng 3-2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ được chuyển sang sân bay Long Thành. Đến năm 2027, sân bay này có thể tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế khu vực TPHCM, trước khi tiến tới chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế sau năm 2030.

Trước kế hoạch chuyển dần các chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành, nhiều hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất kỳ vọng giảm quá tải nhờ hạ tầng hiện đại, nhưng vẫn lo ngại về khoảng cách và thời gian di chuyển.

Ghi nhận tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM dòng người ra vào liên tục, khu vực đón khách luôn đông kín; cảnh chen chúc tìm người thân vẫn diễn ra quen thuộc, cho thấy áp lực quá tải chưa hạ nhiệt.

Anh Trương Phong (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM), cho rằng việc chuyển bay là cần thiết để giảm quá tải tại bay Tân Sơn Nhất, nhưng vẫn băn khoăn về quãng đường di chuyển xa hơn.

“Hiện tại, đi trong TPHCM ra sân bay chỉ khoảng 10 đến 15 phút, nhưng nếu xuống Long Thành có thể mất đến 2 tiếng, khá bất lợi, nhất là khi chưa rõ đường xá giao thông có thực sự thuận tiện hay không”- anh Phong bày tỏ.

Tương tự, bà Mã Khanh (ngụ TP Cần Thơ) cho biết việc đón người thân tại Tân Sơn Nhất vẫn thuận tiện hơn.

“Ở dưới quê lên đã xa, giờ đi thêm cả trăm cây số nữa thì hơi khó, dù vậy, cô vẫn ủng hộ việc xây dựng sân bay mới để giảm cảnh chen chúc, có thêm sân bay lớn thì đỡ đông, cũng mừng” - bà Khanh chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến khoảng cách đi lại, nhiều hành khách cũng kỳ vọng sân bay Long Thành sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn. Các ý kiến cho rằng với quy mô hiện đại, sân bay mới cần chú trọng dịch vụ, vệ sinh và hỗ trợ hành khách, đặc biệt là người lần đầu đi máy bay.