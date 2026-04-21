VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

VIDEO: Mừng giảm tải, lo đi xa khi chuyển bay quốc tế sang sân bay Long Thành

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Trước kế hoạch chuyển chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành, người dân đặt nhiều kỳ vọng song vẫn còn lo ngại về quãng đường di chuyển.

Video liên quan

TPHCM bắt đầu tính chuyện khai thác du lịch khi sân bay Long Thành đi vào hoạt động

Kinh tế 21/04/2026
ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

Lao động 20/04/2026
Đề xuất chuyển 90% chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành trong năm 2027

Kinh tế 20/04/2026
Đường cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành dài hơn 42 km, tổng vốn đầu tư hơn 51.500 tỉ đồng

Đô thị 15/04/2026

Theo phương án của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), từ tháng 12-2026 đến hết tháng 3-2027, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đường dài sẽ được chuyển sang sân bay Long Thành. Đến năm 2027, sân bay này có thể tiếp nhận hơn 90% lượng khách quốc tế khu vực TPHCM, trước khi tiến tới chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế sau năm 2030.

Trước kế hoạch chuyển dần các chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành, nhiều hành khách tại sân bay Tân Sơn Nhất kỳ vọng giảm quá tải nhờ hạ tầng hiện đại, nhưng vẫn lo ngại về khoảng cách và thời gian di chuyển.

Ghi nhận tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM dòng người ra vào liên tục, khu vực đón khách luôn đông kín; cảnh chen chúc tìm người thân vẫn diễn ra quen thuộc, cho thấy áp lực quá tải chưa hạ nhiệt.

VIDEO: Người dân kỳ vọng gì vào sân bay Long Thành trước ngày hoạt động? - Ảnh 1.
VIDEO: Người dân kỳ vọng gì vào sân bay Long Thành trước ngày hoạt động? - Ảnh 2.
VIDEO: Người dân kỳ vọng gì vào sân bay Long Thành trước ngày hoạt động? - Ảnh 3.

Anh Trương Phong (ngụ phường Tây Thạnh, TPHCM), cho rằng việc chuyển bay là cần thiết để giảm quá tải tại bay Tân Sơn Nhất, nhưng vẫn băn khoăn về quãng đường di chuyển xa hơn.

VIDEO: Người dân kỳ vọng gì vào sân bay Long Thành trước ngày hoạt động? - Ảnh 4.

“Hiện tại, đi trong TPHCM ra sân bay chỉ khoảng 10 đến 15 phút, nhưng nếu xuống Long Thành có thể mất đến 2 tiếng, khá bất lợi, nhất là khi chưa rõ đường xá giao thông có thực sự thuận tiện hay không”- anh Phong bày tỏ.

Tương tự, bà Mã Khanh (ngụ TP Cần Thơ) cho biết việc đón người thân tại Tân Sơn Nhất vẫn thuận tiện hơn.

VIDEO: Người dân kỳ vọng gì vào sân bay Long Thành trước ngày hoạt động? - Ảnh 5.

“Ở dưới quê lên đã xa, giờ đi thêm cả trăm cây số nữa thì hơi khó, dù vậy, cô vẫn ủng hộ việc xây dựng sân bay mới để giảm cảnh chen chúc, có thêm sân bay lớn thì đỡ đông, cũng mừng” - bà Khanh chia sẻ.

Không chỉ quan tâm đến khoảng cách đi lại, nhiều hành khách cũng kỳ vọng sân bay Long Thành sẽ mang lại trải nghiệm tốt hơn. Các ý kiến cho rằng với quy mô hiện đại, sân bay mới cần chú trọng dịch vụ, vệ sinh và hỗ trợ hành khách, đặc biệt là người lần đầu đi máy bay.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo