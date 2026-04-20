Lao động

ACV mở đợt tuyển dụng quy mô lớn cho sân bay Long Thành

G.Nam

(NLĐO) - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa thông báo tuyển dụng lao động làm việc tại dự án sân bay Long Thành

Theo ACV, ứng viên phải là công dân Việt Nam, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe, tốt nghiệp THPT trở lên, có kỹ năng soạn thảo văn bản, viết báo cáo và giao tiếp tốt. Độ tuổi yêu cầu không quá 30 hoặc 35 tuổi tùy vị trí. Các tiêu chí về chuyên môn, ngoại ngữ, chứng chỉ sẽ được quy định cụ thể theo từng vị trí tuyển dụng.

Đợt này, ACV tuyển nhiều vị trí như: chuyên viên an toàn hàng không; nhân viên an toàn; chuyên viên kiểm soát chất lượng dịch vụ; nhân viên lái xe, vận hành thiết bị mặt đất; nhân viên phòng cháy chữa cháy; nhân viên bảo trì, sửa chữa và vận hành trang thiết bị kỹ thuật.

Hàng ngàn cơ hội việc làm hấp dẫn tại sân bay Long Thành, nhận hồ sơ đến 30-4

Ứng viên có thể nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát đến địa chỉ số 2 Sông Đáy, phường Tân Sơn Hòa, TP HCM; hoặc gửi hồ sơ scan qua email: hr.lth@acv.vn, ghi rõ vị trí ứng tuyển. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 16-4 đến 30-4-2026.

Sân bay Long Thành là dự án quan trọng quốc gia, được Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2015, với tổng diện tích khoảng 5.000 ha tại Đồng Nai. Dự án có quy mô công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, chia làm 3 giai đoạn.

Trong giai đoạn 1, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác cuối năm 2026, sân bay cần tuyển gần 14.000 lao động ở nhiều lĩnh vực. Trong đó, nhu cầu lớn nhất thuộc nhóm dịch vụ hàng không với hơn 8.900 lao động, tiếp đến là lĩnh vực cảng hàng không, quản lý bay, vận tải hàng không và cảng vụ.


