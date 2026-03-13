VIDEO
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng

Quỳnh Trâm -

(NLĐO) - Trong nỗ lực mở rộng không gian du lịch về phía Bắc, vừa qua, Saigontourist Group đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại xã Dầu Tiếng (TPHCM).

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, xã Dầu Tiếng được hình thành trên cơ sở hợp nhất từ các xã Định An, Định Thành, Định Hiệp và thị trấn Dầu Tiếng (thuộc huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương trước đây). 

Với diện tích hơn 182 km², nơi đây sở hữu những tài nguyên du lịch vô giá như hồ Dầu Tiếng là một trong những hồ nhân tạo lớn nhất Việt Nam, quần thể Núi Cậu và những cánh rừng cao su bạt ngàn từ thời Pháp thuộc.

VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 1.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 2.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 3.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 4.

Vừa qua, Saigontourist Group đã tổ chức chuyến khảo sát thực tế tại xã Dầu Tiếng (TPHCM). 

Ông Nguyễn Thành Dự, Phó Chủ tịch UBND xã Dầu Tiếng, khẳng định địa phương xác định du lịch là chương trình đột phá trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất. Với mục tiêu thu hút 300.000 lượt khách mỗi năm, xã đang định hướng phát triển du lịch gắn liền với bảo tồn "lá phổi xanh" cho khu vực.

VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 5.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 6.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 7.

"Mục tiêu của chúng tôi là thu hút khoảng 300.000 lượt khách mỗi năm. Khi du lịch phát triển, người dân sẽ có thêm công ăn việc làm từ các dịch vụ nghỉ dưỡng, ăn uống và dịch vụ đi kèm, từ đó tăng thu nhập bền vững" – ông Dự kỳ vọng.

Theo ông Nguyễn Hữu Y Yên, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist, việc kết hợp giữa lòng hồ Dầu Tiếng và Núi Cậu sẽ tạo ra những chương trình tour nửa ngày hoặc một ngày đặc sắc dành cho du khách từ trung tâm TPHCM và các vùng lân cận.

VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 8.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 9.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 10.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 11.

"Chúng ta cần đầu tư, tôn tạo lại các khu vực glamping, đường đi dọc bờ hồ và các hoạt động thể thao dưới nước, cộng với các tuyến trekking trên Núi Cậu. Những sản phẩm này sẽ giúp đưa Dầu Tiếng vào bản đồ du lịch TPHCM một cách nhanh chóng" – ông Yên nhấn mạnh.

VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 12.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 13.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 14.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 15.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 16.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 17.

Vẻ đẹp thơ mộng của khu di tích lịch sử Làng cao su thời Pháp thuộc

Thực tế, mô hình này đã nhen nhóm trước đó và có tiềm năng. Anh Nguyễn Xuân Trưởng, nhân viên tại Bằng Lăng Glamping, cho biết lượng khách đã tăng từ vài chục lên hàng trăm người mỗi dịp cuối tuần kể từ khi mở cửa vào tháng 3-2023. 

Với mức giá từ 70.000 đồng cho picnic trong ngày đến khoảng từ 1 đến 2,4 triệu đồng cho dịch vụ glamping trọn gói, đây đang là điểm đến hấp dẫn cho giới trẻ và gia đình.

Bằng Lăng Glamping tọa lạc ngay bên hồ Dầu Tiếng chỉ cách TPHCM khoảng 2 giờ di chuyển

VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 24.

Bạn Vũ Minh Trang (ngụ tại Chơn Thành) cho biết chỉ mất khoảng 30 phút di chuyển để đến được hồ Dầu Tiếng. "Không khí ở đây rất mát mẻ và yên tĩnh. Những vườn hoa và khu vực hoa giấy rất phù hợp để các bạn trẻ đến check-in" – Trang chia sẻ.

VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 25.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 26.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 27.
VIDEO: Ngẩn ngơ trước vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng - Ảnh 28.

Vẻ đẹp thơ mộng của "lá phổi xanh" Dầu Tiếng tại Hồ thuỷ lợi Dầu Tiếng

Với sự cộng hưởng từ chiến lược của "người khổng lồ" Saigontourist Group và quyết tâm của địa phương, Dầu Tiếng đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành tâm điểm nghỉ dưỡng cuối tuần của người dân Thành phố, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm du lịch sinh thái bền vững.


