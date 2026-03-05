VIDEO
VIDEO: Ngoài chiến sự Trung Đông, điều gì đang kìm hãm đà tăng của chứng khoán?

Thái Phương - Lê Tỉnh -

(NLĐO) – Chiến sự ở Trung Đông tác động tới VN-Index trong ngắn hạn trong khi lãi suất tăng đang khiến thị trường chứng khoán khó bứt phá.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 5-3, thị trường chứng khoán Việt Nam quay đầu giảm mạnh, kéo VN-Index lùi về sát mốc 1.800 điểm. Tính từ khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang vào cuối tuần trước, chỉ số này đã mất gần 100 điểm.

Áp lực bán tập trung mạnh ở nhóm cổ phiếu dầu khí và vận tải biển – những ngành từng tăng nóng trước đó. Nhiều mã như GAS, PLX giảm sàn; trong khi PVD, PLC, OIL, PVB cũng lao dốc sâu do hoạt động chốt lời của nhà đầu tư. Các nhóm cổ phiếu khác trên thị trường như bất động sản, ngân hàng, công nghệ hay thép vẫn chưa ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt.

Không ít nhà đầu tư đang nắm giữ các cổ phiếu này rơi vào trạng thái thua lỗ và lo ngại căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông có thể tiếp tục gây áp lực lên thị trường tài chính.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Văn Huy – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Quản lý Tài sản FIDT – cho rằng các xung đột địa chính trị như giữa Mỹ - Israel và Iran thường chỉ tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn.

Theo ông, yếu tố đáng chú ý hơn là mặt bằng lãi suất đang có xu hướng nhích lên. Khi lãi suất tăng, dòng tiền rẻ đổ vào chứng khoán sẽ khó duy trì mạnh mẽ.

“Dù có chiến sự hay không, năm nay vẫn là giai đoạn thị trường phân hóa mạnh. Đà tăng của VN-Index sẽ không bứt phá như năm 2025” - ông Huy nhận định.

Diễn biến thị trường sẽ còn chịu tác động ra sao từ căng thẳng địa chính trị và lãi suất? Mời bạn đọc theo dõi video phân tích chi tiết ngay sau đây.


