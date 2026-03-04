Chứng khoán tiếp tục rung lắc

Ngày 3-3, thị trường chứng khoán trong nước có phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp khi VN-Index dừng ở 1.813 điểm, giảm hơn 32 điểm so với phiên trước đó. Áp lực bán vẫn mạnh mẽ, thanh khoản tăng mạnh với khối lượng vượt 43,2% so với bình quân 20 phiên.

Rủi ro tâm lý lấn át thị trường

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường Công ty Chứng khoán VPBankS, tình hình ở Trung Đông đang gây xu hướng rủi ro khi có thể khiến các chỉ số chứng khoán toàn cầu sụt giảm. Nhóm cổ phiếu hàng không, logistics, tài chính... có khả năng chịu áp lực do căng thẳng địa chính trị thúc đẩy nhà đầu tư bán ra, trong khi cổ phiếu năng lượng tăng.

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch cổ phiếu qua sàn HoSE ngày 3-3 .Ảnh: LÊ TỈNH

Thống kê cho thấy các cuộc xung đột trước đây ở Trung Đông, Nga - Ukraine thường tác động ngắn hạn tới các chỉ số S&P 500 và VN-Index, thời gian từ vài ngày đến vài tuần. Thị trường sụt giảm tạm thời do lo ngại giá dầu tăng, áp lực lạm phát và rủi ro địa chính trị. Tuy nhiên, thị trường cũng phục hồi nhanh nếu xung đột không lan rộng hoặc kéo dài.

Với bối cảnh hiện tại, ông Sơn nhận định VN-Index đang xuất hiện nhịp điều chỉnh sâu về 1.800 - 1.830 điểm nhưng mức giảm tổng thể dự báo không quá lớn, phục hồi nhanh nếu xung đột không ảnh hưởng nghiêm trọng nguồn cung dầu toàn cầu. "Việt Nam ít phụ thuộc trực tiếp vào nguồn cung dầu Iran, thị trường phản ứng chủ yếu qua tâm lý và dòng vốn ngoại. Nếu giá dầu sớm ổn định nhờ phản ứng của OPEC, VN-Index có thể tích lũy và quay lại đà tăng" - ông Sơn phân tích.

Cũng cho rằng các yếu tố căng thẳng địa chính trị thường chỉ tác động trong ngắn hạn, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, lưu ý nhóm cổ phiếu dầu khí đang hưởng lợi do giá dầu tăng nhưng thực tế từ đầu năm 2026 đến nay, nhiều cổ phiếu dầu khí và điện đã tăng mạnh và đang rơi vào trạng thái mua nhiều. Vì vậy, áp lực chốt lời và điều chỉnh nhanh là điều khó tránh khỏi. "Rủi ro lớn nhất lúc này là mua đuổi ở vùng giá cao, khi yếu tố đầu cơ đang lấn át nền tảng cơ bản. Những nhịp điều chỉnh sâu có thể diễn ra rất nhanh" - ông Minh khuyến cáo.

Triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam?

Ông Võ Nguyễn Vũ Toàn, chuyên viên cao cấp Trung tâm Phân tích - Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC), cho rằng VN-Index có thể biến động tăng do tâm lý bán tháo, trong đó nhóm hưởng lợi theo giá dầu nổi trội hơn. Riêng các ngành nhạy cảm với chi phí đầu vào như nhựa, hóa chất, vận tải tiêu thụ nhiên liệu, một phần hàng tiêu dùng sẽ chịu áp lực.

Cụ thể, với nhóm dầu khí, giá dầu cao hơn thường hỗ trợ kỳ vọng doanh thu, biên lợi nhuận ở thượng nguồn như dịch vụ dầu khí và một phần trung nguồn. Với nhóm vận tải - logistics - bảo hiểm, nếu rủi ro tuyến hàng hải tăng, phí bảo hiểm và cước có thể tăng, hỗ trợ một số doanh nghiệp vận tải khai thác cảng theo chu kỳ nhưng lại gây áp lực chi phí cho doanh nghiệp nhập khẩu, chuỗi bán lẻ.

Còn nhóm cổ phiếu ngân hàng trong 2 phiên gần đây có biến động tiêu cực, thậm chí là liên tục giảm mạnh. Theo Công ty Chứng khoán VNDIRECT, xung đột khiến tỉ giá trong nước có thể căng thẳng trở lại và Ngân hàng Nhà nước sẽ không còn nhiều dư địa để giải quyết vấn đề thanh khoản hệ thống - vốn đã và đang căng thẳng với tỉ lệ cho vay/huy động (LDR) cao. Từ đó gây áp lực lên chi phí vốn và ảnh hưởng tới biên lợi nhuận ròng (NIM) của ngành ngân hàng. "Nếu xung đột kéo dài, giá hàng hóa có thể tăng trở lại ảnh hưởng lớn tới lạm phát và từ đó đẩy lãi suất lên cao, tác động tiêu cực đến hoạt động của doanh nghiệp, có khả năng ảnh hưởng tới nợ xấu và bào mòn lợi nhuận của ngành ngân hàng" - chuyên gia của VNDIRECT phân tích.

Với các nhóm cổ phiếu khác đang bị bán tháo, chuyên gia của Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư cần bình tĩnh vì tác động của tình hình Trung Đông mang tính ngắn hạn, cổ phiếu có khả năng hồi phục nhanh. Về trung hạn, triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam không thay đổi. Các yếu tố nền tảng của nền kinh tế, đặc biệt là việc nâng hạng thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế sẽ giúp thị trường đi lên trong trung, dài hạn.

Giá vàng biến động mạnh Cuối ngày 3-3, giá vàng thế giới bất ngờ lao dốc, lùi về 5.274 USD/ounce, giảm thêm 55 USD/ounce so với buổi trưa và mất tổng cộng khoảng 80 USD/ounce so với phiên trước. Diễn biến đảo chiều nhanh cho thấy thị trường đang biến động rất mạnh. Trong nước, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết quanh mức 185,2 triệu đồng/lượng mua vào và 188,2 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng nhẫn và vàng trang sức cũng giảm sâu, giao dịch ở mức 184,9 triệu đồng/lượng mua vào, 187,9 triệu đồng/lượng bán ra. So với hôm trước, mỗi lượng vàng trong nước đã "bốc hơi" gần 3 triệu đồng. Hai ngày gần đây, giá vàng thế giới biến động với biên độ lên đến hàng trăm USD/ounce mỗi phiên, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông chưa hạ nhiệt. Dòng tiền tìm nơi trú ẩn đổ mạnh vào kim loại quý, đẩy giá tăng nhanh. Tuy nhiên, khi giá leo thang trong thời gian ngắn, áp lực chốt lời cũng gia tăng, khiến thị trường đảo chiều đột ngột. Dù vậy, ông Heng Koon How - Trưởng Bộ phận chiến lược thị trường, Khối nghiên cứu thị trường và kinh tế toàn cầu của Ngân hàng UOB Singapore - cho rằng về dài hạn, nhu cầu trú ẩn vào vàng vẫn vững chắc.



