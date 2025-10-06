VIDEO: Ngôi chùa ở TP HCM tổ chức tết Trung thu cho những hương linh bé bỏng

Không giống như Trung thu của trẻ em trên dương thế, nơi có tiếng trống lân, có những đoàn rước đèn nhộn nhịp, tết Trung thu ở chùa Từ Quang tại xã Tân Nhựt (TP HCM) mang một không khí trang nghiêm nhưng ấm áp lạ thường.

Hàng trăm Phật tử thực hiện nghi lễ Mông Sơn Thí Thực và Sám Hối dịp Rằm Trung thu tại chùa Từ Quang (1412 đường Lê Khả Phiêu, xã Tân Nhựt, TP HCM).

Đây là một phần trong Pháp hội Địa Tạng và Lễ cầu siêu cho các hương linh thai nhi, được thầy trụ trì Giác Thiện khởi xướng và duy trì, diễn ra từ ngày 9 đến 15 tháng 8 Âm lịch hàng năm.

Đại lễ này bắt nguồn từ lòng trắc ẩn của nhà chùa trước một thực tế đau lòng: nhiều sinh linh bé bỏng vì những lý do khác nhau đã không thể chào đời, và theo quan niệm cũ, các em thường không có nơi nương tựa tâm linh. Pháp hội được lập ra chính là để tạo một mái nhà chung, một nơi chốn để các em được độ trì và để những người làm cha, làm mẹ có cơ hội bày tỏ niềm thương nhớ, sám hối.

Chị Kim Anh (ngụ phường Bình Thạnh, TP HCM), một Phật tử, chia sẻ: "Ngày xưa, nhiều người quan niệm rằng không nên thờ cúng trẻ con mất sớm vì sợ các bé quyến luyến, không siêu thoát được. Vì thế, rất nhiều thai nhi bị chối bỏ. Thầy trụ trì đã lập ra pháp hội này để hộ độ, tạo một nơi nương tựa cho các con" - chị Kim Anh bộc bạch.

Đối với những người mẹ như chị, ngày này là một cuộc "đoàn viên" thiêng liêng. Họ đến đây với một ước nguyện chung là cầu cho các bé, dù có cha mẹ đang hiện diện hay ở phương xa, đều được vãng sanh về cõi lành.

Đại lễ tại chùa Từ Quang còn là hồi chuông cảnh tỉnh sâu sắc, đặc biệt là với giới trẻ để họ hiểu được hậu quả của việc phá thai.

Một chiếc lồng đèn nhỏ, một hộp bánh trung thu, vài hộp sữa, hay một bộ quần áo sơ sinh. Những món quà ấy không chỉ là vật chất, chúng là sự bù đắp cho một cái tết Trung thu mà những đứa con của họ đã lỡ hẹn trên cõi đời.

Nghi lễ quan trọng và xúc động nhất có lẽ là khóa lễ sám hối. Trong không gian trang nghiêm, những lời kinh vang lên như xoa dịu nỗi đau và gánh nặng trong lòng những người ở lại.

"Trung thu ở trần thế, ba mẹ sẽ dắt con đi rước lồng đèn, mua bánh kẹo. Khi mình không thể làm điều đó cho con, mình muốn đến đây, gửi cho con một món quà để con không cảm thấy tủi thân, không so bì rằng tại sao các anh chị em khác được yêu thương mà mình thì không" - một người mẹ là Phật tử tại chùa, trải lòng.

Nhiều người chia sẻ rằng, từ khi gửi gắm linh hồn con vào cửa Phật, dù nỗi buồn chưa bao giờ nguôi ngoai, nhưng tâm hồn họ đã tìm thấy sự bình yên và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mỗi chuyến viếng thăm không còn nặng trĩu nỗi đau, mà giống như một cuộc đoàn viên ấm áp.

Những vật phẩm như bánh kẹo, lồng đèn, sữa sau khi cúng xong sẽ được nhà chùa tập hợp để gửi đến các hội từ thiện, giúp đỡ những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn.