Tết ấm của những sinh linh nhỏ chưa chào đời

Đó là chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh, TP HCM) được xây dựng vào năm 1958 có vị trụ trì là Thích Thanh Phong. Đây là vị Sư Tổ sáng lập và viên tịch tại chùa từ năm 1995. Hiện nay, chùa do Đại đức Thích Giác Hoa trụ trì là đời thứ hai kể từ khi thầy Thích Thanh Phong viên tịch. Từ khi được xây dựng đến nay, ngôi chùa này đã “nuôi nấng” hơn 40.000 đứa trẻ chưa chào đời.

Tại chùa Từ Quang, những bức tượng ấu nhi được tạc khéo léo, sinh động với nhiều tư thế khác nhau để những bậc cha mẹ đến đây có nơi thờ tụng.

Chùa Từ Quang từ lâu đã là nơi an nghỉ của những sinh linh chưa chào đời và những đứa trẻ chẳng may mất sớm. Theo quan niệm nhà Phật, những sinh linh dù chưa chào đời nhưng cũng là con người nên chẳng may mất đi, chúng sẽ vẫn có linh hồn như những người quá cố khác. Vì thế, những bức tượng ấu nhi được tạc để những bậc cha mẹ đến đây có nơi thờ tụng.

Ông Thiện (ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM) là Phật tử lâu năm thường xuyên lui tới phụ giúp chùa dọn dẹp, cúng kiếng. Mỗi ngày, chùa Từ Quang sẽ có một khung giờ tụng kinh thường nhật là 16 giờ và sau khi tụng sẽ bày 4 mâm cháo trắng cùng 2 mâm sữa và 1 mâm bánh để dâng hương những sinh linh thai nhi qua đời được gửi cúng tại chùa.

“Những cha mẹ chẳng may bị mất con từ khi đứa bé còn trong bụng thì sẽ đến đây để làm lễ gửi các bé vào chùa để chùa chăm lo cúng kiếng, cầu siêu cho các bé. Có nhiều bác sĩ ở những bệnh viện phụ sản lớn cũng đến đây để cúng cho các bé như quần áo, sữa, bánh kẹo, đồ chơi. Cha mẹ tới đây chỉ cần ghi tên, tuổi, nơi ở của mình vào mẫu có sẵn tại chùa, sau đó đặt pháp danh cho con lấy họ cha mẹ, không cần đóng phí gì cả” - ông Thiện cho biết.

Bé con của chị Hiếu (ngụ quận Tân Phú, TP HCM) luôn được nhang khói, nghe kinh mỗi ngày tại chùa Từ Quang suốt 6 năm qua. “Năm nào tôi cũng lên thăm hương linh con, trừ những năm dịch. Có năm tôi lên 2 lần, Trung thu, Tết. Tết ở chùa có lễ cúng lớn như Trung thu vậy, gửi bé ở đây thấy rất yên tâm vì nhà chùa rất chu đáo, bé được nhang khói mỗi ngày, có nơi thờ cúng, nghe kinh cầu siêu” – chị Hiếu chia sẻ.

Chùa Từ Quang có một ngày lễ lớn trong năm là Rằm tháng 8 hằng năm, đây được xem như ngày lễ Trung thu cho các bé được gửi cúng tại chùa. Ngoài ra, vào dịp Tết, chùa cũng làm lễ Tất niên, tụng kinh cầu siêu cho các hương linh được gửi tại chùa. Những hương linh thai nhi, trẻ con được gửi tại chùa sẽ được nghe kinh, cúng thức ăn, đồ chơi, bánh kẹo và sữa.

Chị T.Q (ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) trầm ngâm cho biết đây là bé thứ 3 chị gửi lên chùa Từ Quang để cúng kiếng. “Bé đầu tiên gửi là khi tôi đã có bé đầu được 1 tuổi thì có bầu trộm, con còn nhỏ quá nên tôi mới bỏ. Đứa thứ 2 là do bị hư thai, tôi để nhưng bé còn nhỏ quá nên bác sĩ nói là thai lưu rồi. Hai bé đó là tôi gửi hồi đầu năm. Bé gần đây là do bị sảy, chỉ gửi lên chùa mới vài tháng... Tết tại chùa có các sư thầy tụng kinh, nhang khói cho các bé thì tôi thấy an tâm và cũng được nguôi ngoai phần nào” - chị T.Q tâm sự.