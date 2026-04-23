VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại

Tâm Minh - Phúc Nguyên thực hiện -

NLĐO) – Hai lần nghi bị phá hoại ruộng lúa, người phụ nữ ở tỉnh Đồng Tháp đã “cầu cứu” đến cơ quan chức năng.

Những ngày qua, ruộng lúa của gia đình bà Phạm Thị Ngọc Mến (SN 1973; ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bỗng dưng cháy vàng bất thường, nghi bị phá hoại.

Dẫn phóng viên ra thăm ruộng lúa bị bị cháy vàng, bà Mến nói như khóc: "Ruộng lúa bỏ công, bỏ của mấy tháng trồng, chăm sóc nhưng gần đến ngày thu hoạch thì bị mất trắng".

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại - Ảnh 1.

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại - Ảnh 2.

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại - Ảnh 3.

Lúa của bà Mến bị cháy vàng bất thường

Qua lời kể của bà Mến, gia đình bà sống bằng nghề làm ruộng hơn mấy chục năm nay. Từ khoảng 1 công đất ban đầu, qua thời gian, gia đình bà tích góp mua được hơn 3,2ha đất canh tác.

Khoảng 2 tháng trước, khi lúa được 1 tháng tuổi thì bà Mến nhận được tin báo của bà con gần khu vực canh tác rằng ruộng lúa của bà có vấn đề khác lạ so với những ruộng lúa của các hộ trồng kế bên.

Bà Mến vội chạy đến nơi thì tá hỏa khi thấy cánh đồng 6.500 m2 lúa bỗng dưng cháy vàng. Sau đó, bà Mến trình báo cơ quan chức năng đến xác minh, lập biên bản vụ việc.

Số lúa còn sống sót, bà Mến bón thêm phân để trà lúa phát triển bình thường trở lại

Tuy nhiên, chiều 19-4, khi lúa còn 1 tháng nữa đến kỳ thu hoạch, bà Mến lại nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân rằng diện tích lúa của bà lại cháy vàng giống đợt trước.

Đến nơi, bà Mến tá hỏa khi ruộng lúa 17.000m2 thuộc 2 xã Tháp Mười và Mỹ Quí bị cháy vàng; chỉ còn lại ô lúa khoảng 9.700 m2 không bị gì do gần khu làm vườn có gắn hệ thống camera.

Chứng kiến ruộng lúa chỉ cách ngày thu hoạch còn khoảng một tháng nhưng bị mất trắng, bà Mến như "chết đứng". "Vài ngày trước, cây lúa phát triển bình thường. Vậy mà bây giờ ruộng lúa dần cháy lá, không còn rễ non" – bà Mến nói như khóc.

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại - Ảnh 4.

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại - Ảnh 5.

VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại - Ảnh 6.

Qua quan sát, đồng lúa chết cháy có nhiều dấu hiệu bất thường như diện tích lúa bị chết không đều, chỉ xảy ra ở ruộng lúa gia đình bà Mến. Hơn nữa, bông lúa ngừng phát triển, cháy vàng thành từng đám, không đều.

Hiện, bà Mến đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc với hy vọng sớm tìm ra kẻ phá hoại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo