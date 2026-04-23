VIDEO: Người phụ nữ ở Đồng Tháp đau đớn bên ruộng lúa nghi bị phá hoại

Những ngày qua, ruộng lúa của gia đình bà Phạm Thị Ngọc Mến (SN 1973; ngụ xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) bỗng dưng cháy vàng bất thường, nghi bị phá hoại.

Dẫn phóng viên ra thăm ruộng lúa bị bị cháy vàng, bà Mến nói như khóc: "Ruộng lúa bỏ công, bỏ của mấy tháng trồng, chăm sóc nhưng gần đến ngày thu hoạch thì bị mất trắng".

Lúa của bà Mến bị cháy vàng bất thường

Qua lời kể của bà Mến, gia đình bà sống bằng nghề làm ruộng hơn mấy chục năm nay. Từ khoảng 1 công đất ban đầu, qua thời gian, gia đình bà tích góp mua được hơn 3,2ha đất canh tác.

Khoảng 2 tháng trước, khi lúa được 1 tháng tuổi thì bà Mến nhận được tin báo của bà con gần khu vực canh tác rằng ruộng lúa của bà có vấn đề khác lạ so với những ruộng lúa của các hộ trồng kế bên.

Bà Mến vội chạy đến nơi thì tá hỏa khi thấy cánh đồng 6.500 m2 lúa bỗng dưng cháy vàng. Sau đó, bà Mến trình báo cơ quan chức năng đến xác minh, lập biên bản vụ việc.

Số lúa còn sống sót, bà Mến bón thêm phân để trà lúa phát triển bình thường trở lại

Tuy nhiên, chiều 19-4, khi lúa còn 1 tháng nữa đến kỳ thu hoạch, bà Mến lại nhận được cuộc gọi báo tin từ người thân rằng diện tích lúa của bà lại cháy vàng giống đợt trước.

Đến nơi, bà Mến tá hỏa khi ruộng lúa 17.000m2 thuộc 2 xã Tháp Mười và Mỹ Quí bị cháy vàng; chỉ còn lại ô lúa khoảng 9.700 m2 không bị gì do gần khu làm vườn có gắn hệ thống camera.

Chứng kiến ruộng lúa chỉ cách ngày thu hoạch còn khoảng một tháng nhưng bị mất trắng, bà Mến như "chết đứng". "Vài ngày trước, cây lúa phát triển bình thường. Vậy mà bây giờ ruộng lúa dần cháy lá, không còn rễ non" – bà Mến nói như khóc.

Qua quan sát, đồng lúa chết cháy có nhiều dấu hiệu bất thường như diện tích lúa bị chết không đều, chỉ xảy ra ở ruộng lúa gia đình bà Mến. Hơn nữa, bông lúa ngừng phát triển, cháy vàng thành từng đám, không đều.

Hiện, bà Mến đã đến cơ quan chức năng trình báo sự việc với hy vọng sớm tìm ra kẻ phá hoại.