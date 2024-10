Xót xa vườn sầu riêng bị kẻ gian phá hoại

Ngày 2-10, thông tin từ Công an huyện Krông Ana cho biết tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc kẻ gian phá hoại vườn sầu riêng của 1 hộ dân.



Những cây sầu riêng của gia đình ông Lưu Tấn Văn bị phá hoại

Trước đó, sáng 1-10, ông Lưu Tấn Văn đến thăm vườn sầu riêng tại thôn Quỳnh Ngọc (xã Ea Na, huyện Krông Ana) thì phát hiện 33 cây sầu riêng trồng từ 3 đến 8 năm bị kẻ gian chặt cành ngọn, đẽo gốc.

Trong đó, 23 cây sầu riêng 8 năm tuổi bị đẽo vỏ, chặt ở phần gốc; những cây còn lại bị chặt ngọn.

Ông Văn nhẩm tính vụ việc gây thiệt hại khoảng 350 triệu đồng. Ngoài ra, những cây sầu riêng bị đẽo gốc rất khó phục hồi.

"Sau khi phát hiện vườn sầu riêng bị phá hoại, tôi đã làm đơn trình báo công an và mong muốn sẽ sớm tìm ra thủ phạm để xử lý nghiêm" - ông Văn nói.

Từ đầu năm 2024 đến nay, tại Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ phá hoại vườn sầu riêng của người dân. Kẻ gian cắt phá trái sầu riêng non hoặc đẽo gốc, chặt phá cành nhánh. Thậm chí phun thuốc diệt cỏ lên trái non gây thiệt hại lớn về kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Một số vụ việc đã được cơ quan công an làm rõ nhưng một số vụ khác vẫn chưa tìm được thủ phạm.