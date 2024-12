VIDEO: Nhiều xóm đạo tại TP HCM rộn ràng đón Giáng sinh

Giáng sinh cận kề, khu xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, TP HCM với 5 giáo xứ liền kề (Bình Thái, Bình An Thượng, Bình An Hạ, Bình Thuận và Bình Sơn) luôn rực rỡ ánh đèn. Nhiều tiểu cảnh như cây thông, hang đá… được trang trí lộng lẫy, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh, check- in.

Một nhà thờ trên đường Phạm Thế Hiển được trang trí rực rỡ

Ông Nguyễn Văn Hùng (ngụ quận 8) dẫn cháu ngoại tham quan hang đá trong một nhà thờ. “Thành phố mình năm nay tiếp tục có nhiều đổi mới. Giáng sinh năm nay, nhiều nơi cũng đẹp hơn so với năm rồi. Trong năm mới, hy vọng thành phố sẽ đổi mới nhiều hơn, phát triển mạnh mẽ hơn về mọi mặt” - ông bày tỏ.

Nhà thờ trang trí tiểu cảnh hang đá trên đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp

Không chỉ nhà thờ, hầu hết những con hẻm nhỏ trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Thống Nhất... (quận Gò Vấp, TP HCM) cũng đồng loạt rực sáng sắc đèn.

Một nhà thờ trong Giáo xứ Thái Bình (quận Gò Vấp) trang hoàng tiểu cảnh hang đá lộng lẫy, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp ảnh.

“Nhà thờ năm nay trang trí khác hơn năm trước, sáng tạo hơn, khang trang, đẹp và lộng lẫy hơn. Không khí cũng khá mát mẻ” - ông Nguyễn Tấn Đạt (ngụ quận Gò Vấp) nhận xét.

Hẻm 561 Phạm Văn Chiêu, quận Gò Vấp dài khoảng 300m, được người dân trang trí khoảng 100m với nhiều đèn có hiệu ứng chuyển đổi màu cùng hai hàng cây giăng đèn.

Chị Thúy Hằng (ngụ quận Gò Vấp) cùng chồng đến chụp ảnh đón Giáng sinh, hy vọng một năm mới bình an. “Thành phố sắp đưa tuyến Metro số 1 vào hoạt động. Mong thành phố mình phát triển mạnh hơn nữa. Những tuyến đường như vầy sẽ làm cho thành phố đẹp hơn, văn minh hơn” - chị Hằng nói.