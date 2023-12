TP HCM đón Giáng sinh trong tiết trời se lạnh

Ngày 22-12, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, cho biết từ đây đến cuối tháng 12, áp cao lạnh lục địa được tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ, Trung bộ và một phần khuyếch tán xuống khu vực Nam Bộ. Vùng áp thấp mờ suy yếu từ cơn bão Jelawat còn tồn tại trên khu vực Nam Biển Đông cho đến khoảng ngày 22, 23-12.

Dịp Giáng sinh, TP HCM sẽ se lạnh

Gió mùa Đông Bắc có cường độ trung bình đến mạnh, chi phối khu vực Nam Bộ kéo dài trong suốt gần 10 ngày tới. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung Bộ, hoạt động tương đối ổn định cho đến ngày 25-12 rồi hạ trục xuống phía Nam và đi qua khu vực Nam Bộ.

Do đó, trong ngày 22-12, thời tiết TP HCM có mây thay đổi, sáng sớm có nơi có mù nhẹ, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Sang ngày 23, 24-12, thời tiết TP HCM có mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.

Từ ngày 25 đến ngày 31-12, TP HCM ít mây, không mưa. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C.

Thông tin thêm về tình hình thời tiết trong dịp Giáng sinh tại Nam Bộ và TP HCM, ông Lê Đình Quyết cho biết sắp tới đây, các đợt không khí lạnh có cường độ mạnh sẽ tăng cường "dồn dập" hơn. Nam Bộ sẽ có những ngày giảm nhiệt mạnh.

Dự báo, trong khoảng ngày 23, 24-12, đúng ngay dịp Giáng sinh sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh khuếch tán sâu về phía Nam. Nhờ đó mà nhiệt độ cao nhất ban ngày dự báo tại nhiều tỉnh thành Nam Bộ, bao gồm cả TP HCM sẽ dưới 30 độ C. Ban đêm, nhiệt cũng sẽ giảm, trời se lạnh vào sáng sớm.

"Chúng ta sẽ có một đợt se lạnh về đêm và sáng sớm từ ngày 24-12, đúng đêm Giáng Sinh và kéo dài cho đến ngày 27-12. Một đợt nữa vào khoảng từ ngày 31-12 đến những ngày đầu năm mới... Đợt thứ 2 rơi vào những ngày đầu dịp Tết Dương lịch, nhiệt độ TP HCM có thể sẽ xuống được 19-20 độ C" - ông Quyết thông tin.