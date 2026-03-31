VIDEO: Quả trứng gà biến thành đặc sản

Tại Lễ công bố Hàng Việt Nam Chất lượng cao 2026 diễn ra ngày 31-3 ở Hội trường Thống Nhất (TPHCM), người dân và khách tham quan đã có dịp trải nghiệm hàng loạt đặc sản độc đáo, từ nguồn nước khoáng kiềm quý giá đến những sản phẩm khởi nghiệp sáng tạo từ tài nguyên bản địa.

Đáng chú ý là các các sản phẩm từ trái lê-ki-ma (quả trứng gà) của chị Đỗ Thị Xuân Diệu, nhà sáng lập Công ty TNHH Quốc tế DIKA HAPPY đến từ Cần Thơ, đã gây ấn tượng với nhiều người dân và du khách.

Đây là loại quả giàu dinh dưỡng gắn liền với những năm tháng tuổi trẻ của nhiều người thế hệ 8-9x trở về trước. Tuy nhiên, do ăn tươi dễ ngán và bất tiện, chị Diệu đã nghiên cứu chế biến thành lê-ki-ma sấy dẻo và bột lê-ki-ma đạt chuẩn OCOP 4 sao.

"Lê-ki-ma rất giàu dinh dưỡng nhưng ăn tươi thì hơi bất tiện và dễ ngán, vì vậy công ty tôi tập trung đa dạng hóa cách sử dụng loại trái này. Tôi muốn mọi người khi đến Cần Thơ là phải tìm đến lê-ki-ma bởi vì những thành phố khác họ có những món đặc trưng để họ tìm." - chị Đỗ Thị Xuân Diệu, nhà sáng lập Công ty TNHH Quốc tế DIKA HAPPY chia sẻ.

Để đưa loại quả dân dã này thành đặc sản đặc trưng của Cần Thơ, doanh nghiệp đã chuẩn hóa quy trình HACCP từ cuối năm 2025 và ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) vào lĩnh vực marketing để thay đổi nhận thức người tiêu dùng.

Một gian hàng khác thu hút sự chú ý là Vườn Nhà Mình với hệ sinh thái sản phẩm từ cây chùm ngây. Bên cạnh các dòng trà, bánh, cà phê hay dầu hạt chùm ngây dưỡng da, ông Phạm Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Vườn Nhà Mình, còn giới thiệu khả năng lọc nước độc đáo của hạt chùm ngây.

"Chùm ngây được xếp vào hàng thực phẩm sạch tự nhiên và là nguồn đạm thực vật thay thế rất tốt cho người ăn chay, ăn kiêng. Hạt chùm ngây có khả năng lọc nước sạch thay thế phèn chua... nó mang tính sinh học tự nhiên, không gây tác dụng phụ và có khả năng diệt khuẩn", ông Phạm Ngọc Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Vườn Nhà Mình cho biết.

Hiện sản phẩm chùm ngây của ông Tuấn đã xuất khẩu đi nhiều thị trường lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026 với chủ đề “30 năm tự hào và tiếp nối” quy tụ 581 doanh nghiệp được vinh danh dựa trên lá phiếu tín nhiệm của người tiêu dùng. Kết quả này là kết quả của một quá trình khảo sát quy mô lớn với hơn 155.000 lượt bình chọn từ gần 22.000 người tiêu dùng tham gia trực tiếp trên phạm vi toàn quốc.

Các sản phẩm tại Lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao 2026.

Sự kiện ngày 31-3 cũng là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động kéo dài suốt năm, hướng tới Tuần lễ kỷ niệm 30 năm Hàng Việt Nam chất lượng cao diễn ra từ ngày 5 đến 11-10.