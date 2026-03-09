VIDEO
VIDEO: Tên lửa Iran trút “mưa hỏa lực” xuống Israel

Thanh Long -

(NLĐO) - Ngày 8-3, Iran phóng loạt tên lửa mới về phía Israel, tạo ra một cảnh tượng như “mưa hỏa lục” trên bầu trời Tel Aviv.

