Tổng thống Donald Trump lên tiếng sau khi Iran có tân lãnh tụ tối cao

Ngày 9-3, hãng thông tấn Tasnim đưa tin Hội đồng Chuyên gia Iran đã chính thức chọn ông Mojtaba Khamenei trở thành vị lãnh tụ tối cao thứ ba của quốc gia này.

Cuộc bầu chọn diễn ra sau khi cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị ám sát ngày 28-2.

Ông Mojtaba Khamenei - tân Lãnh tụ tối cao Iran. Ảnh: Tasnim.



Hội đồng Chuyên gia nhấn mạnh quá trình lựa chọn được tiến hành khẩn trương dù Iran đang đối mặt với tình trạng "chiến tranh và những mối đe dọa trực tiếp từ kẻ thù".

Ngay sau khi kết quả được công bố, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố "hoàn toàn sẵn sàng tuân theo mệnh lệnh" của lãnh tụ tối cao mới và tiếp tục bảo vệ các giá trị của Cách mạng Hồi giáo.

IRGC cho rằng việc bầu lãnh tụ tối cao mới đánh dấu "sự trỗi dậy mới và khởi đầu của một giai đoạn mới" đối với Cộng hòa Hồi giáo Iran, đồng thời giúp người dân Iran vượt qua mất mát sau cái chết của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Tổng thống Donald Trump tại buổi lễ tiếp nhận thi hài quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Kuwait, diễn ra vào ngày 7-3 tại căn cứ Dover. Ảnh: AP.

Trong khi đó, trả lời phỏng vấn ABC News ngày 9-3, Tổng thống Donald Trump đưa ra những cảnh báo trực diện về tương lai của chính quyền mới tại Tehran. Ông cho rằng lãnh tụ tối cao mới của Iran "sẽ không tồn tại lâu" nếu không có sự chấp thuận của Mỹ.

"Ông ta buộc phải có được sự chấp thuận của chúng tôi. Nếu không, ông ta sẽ không tồn tại lâu" - Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Ông Donald Trump giải thích thêm rằng Washington muốn chấm dứt chu kỳ bất ổn tại Trung Đông và ngăn chặn triệt để nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân: "Tôi không muốn vài năm nữa thế giới lại phải xử lý cùng một vấn đề, hoặc tệ hơn là để họ nắm giữ vũ khí hạt nhân".

Khi được hỏi về khả năng chấp nhận một nhà lãnh đạo có liên hệ với chính quyền cũ, người đứng đầu Nhà Trắng cho biết Mỹ vẫn để ngỏ cơ hội nếu người đó phù hợp.

Tuy nhiên, ông Donald Trump cũng cáo buộc Iran từng có tham vọng kiểm soát toàn bộ Trung Đông và gọi quốc gia này là một "con hổ giấy" ở thời điểm hiện tại.

Về các biện pháp thực thi, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố không loại trừ bất kỳ phương án nào, kể cả việc triển khai lực lượng đặc nhiệm để kiểm soát lượng uranium làm giàu của Iran.