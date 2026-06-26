VIDEO: Thánh đường Tắc Sậy trước lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Ngày 26-6, theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, hàng trăm người dân đã đến Thánh đường Tắc Sậy ở ấp 2, xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau để hành hương Cha Diệp.

Thánh đường Tắc Sậy trước ngày diễn ra lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Người dân dâng hương Cha Diệp

Bên cạnh đó, rất đông người dân thuộc họ đạo cũng tập trung về đây để tham gia dọn dẹp vệ sinh, làm cỏ, dựng rạp, trang trí nhằm chuẩn bị cho lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp trong các ngày 1 và 2-7.

Mỗi người một việc, từ quét lá cây, làm cỏ đến trang trí nhưng đều có chung suy nghĩ là cố gắng làm để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp

Sau khi làm cỏ bên ngoài khuôn viên, bà Lê Thị Nga đã cùng những người khác vào bên trong Thánh đường Tắc Sậy để quét lá cây. "Khoảng 7 giờ sáng, tôi cùng nhiều người trong họ đạo đến Thánh đường Tắc Sậy và bắt tay vào dọn dẹp cho đến trưa thì ăn cơm rồi tiếp tục công việc. Chúng tôi mỗi người một việc nhưng có cùng suy nghĩ là cố gắng làm để buổi lễ của Cha Diệp diễn ra thành công tốt đẹp" – bà Nga chia sẻ.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết đây là sự kiện tôn giáo có quy mô lớn và mang tầm quốc tế nên tỉnh đã phối hợp với ban tổ chức lễ triển khai các nhiệm vụ từ rất sớm.

"Các đơn vị liên quan đến nay đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ được giao, bảo đảm đầy đủ các điều kiện về lễ tân, hậu cần, an ninh - trật tự, an toàn giao thông, y tế và công tác phòng cháy chữa cháy. Tỉnh Cà Mau đã sẵn sàng phối hợp với ban tổ chức để lễ Tuyên phong Chân phước diễn ra trang trọng, an toàn và thành công; địa phương cũng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đại biểu, chức sắc, tu sĩ, giáo dân và khách hành hương tham dự" – ông Thăng nhấn mạnh.

Để buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, tỉnh Cà Mau khuyến cáo người dân và khách hành hương cần chủ động theo dõi thông tin, hướng dẫn từ ban tổ chức cũng như chấp hành sự điều tiết của lực lượng chức năng về giao thông, an ninh - trật tự. Đồng thời, thực hiện đúng các quy định của ban tổ chức tại khu vực diễn ra buổi lễ; giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ tài sản cá nhân và cùng chung tay xây dựng, lan tỏa hình ảnh Cà Mau thân thiện, nghĩa tình, mến khách.

Những hình ảnh về các hoạt động của Cha Diệp bên trong khuôn viên Thánh đường Tắc Sậy

Cha Trương Bửu Diệp sinh ngày 1-1-1897 tại họ đạo Cồn Phước (nay thuộc tỉnh An Giang). Sau những năm tu học tại Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng, Đại chủng viện Nam Vang, Cha Trương Bửu Diệp được truyền chức linh mục và về quản xứ Tắc Sậy, thuộc Giáo phận Cần Thơ.

Dù còn hơn 5 ngày nữa mới diễn ra lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp nhưng Thánh đường Tắc Sậy đã được trang trí rất đẹp

Trong thời gian mục vụ, Cha Diệp không chỉ sống giản dị mà còn hết lòng chăm lo giáo dân. Tháng 3-1946, Cha Trương Bửu Diệp bị sát hại khi đứng ra bảo vệ giáo dân giữa bối cảnh chiến sự.

Sau nhiều thập niên, nơi an táng và cải táng Cha Trương Bửu Diệp tại Thánh đường Tắc Sậy trở thành điểm hành hương quen thuộc của đông đảo người dân trong và ngoài nước.

Lễ Tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra sắp tới dự kiến sẽ có từ 70.000 – 100.000 người dự lễ.



