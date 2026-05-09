Nhà thờ 32 mái "độc nhất vô nhị" ở Đồng Nai khiến nhiều người tò mò

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch xanh Điểm đến

Nhà thờ 32 mái "độc nhất vô nhị" ở Đồng Nai khiến nhiều người tò mò

Theo Hoàng Anh/ VietnamNet

Sở hữu kiến trúc 32 mái hiếm có, nhà thờ Suối Tre ở Đồng Nai được xem là công trình “độc nhất vô nhị”, trở thành điểm đến thu hút du khách và các nhiếp ảnh.

img

Nép mình giữa không gian xanh mát ở phường Bình Lộc (TP Đồng Nai), nhà thờ Suối Tre gây ấn tượng với lối kiến trúc lạ mắt, độc đáo.

Từ trên cao, mái nhà thờ xếp lớp thành 32 hình tam giác nối tiếp, đan xen hài hòa, tạo nên tổng thể kiến trúc ấn tượng, khiến ai lần đầu nhìn thấy cũng tò mò.

img

Toàn cảnh nhà thờ Suối Tre vẫn vẹn nguyên nét kiến trúc độc đáo từ xưa, như một dấu ấn bền bỉ cùng thời gian

img

Không chỉ đơn thuần là điểm nhấn thị giác, 32 mái của nhà thờ còn được thiết kế như những nếp gấp hình học. Chính lối kiến trúc này đã tạo nên “thương hiệu” riêng cho nhà thờ Suối Tre, khiến nơi đây trở thành một trong những công trình xưa "độc nhất vô nhị".

img

Ông Giuse Nguyễn Hồng Hoàng, Trưởng ban hành giáo nhà thờ Suối Tre, cho biết theo các tài liệu lưu trữ, nhà thờ này do kiến trúc sư người Pháp Albert đệ nhị La Mã vẽ mẫu vào khoảng năm 1958.

Công trình được thi công trong giai đoạn 1961–1963, với nhiều vật liệu như khung sắt, chuông và các cấu kiện được đưa từ Pháp sang.

img

Khung nhà thờ hoàn toàn bằng sắt đúc sẵn, kết hợp cùng hệ mái tam giác xếp lớp, tạo nên kết cấu vững chắc nhưng vẫn giàu tính nghệ thuật.

img

Không chỉ gây ấn tượng ở phần mái, nhà thờ còn sở hữu hệ thống thoát nước độc đáo. Nước mưa được dẫn từ mái xuống bằng các sợi xích, chảy nhẹ xuống nền sỏi bên dưới, vừa tạo hiệu ứng thẩm mỹ, vừa hạn chế bắn tung tóe.

“Điểm đặc biệt là toàn bộ khung được làm bằng sắt với 36 cột ống đúc sẵn, kết hợp hệ mái gồm 32 tam giác xếp lớp. Đây là thiết kế hiếm gặp, gần như không trùng lặp với bất kỳ nhà thờ nào khác” - ông Hoàng chia sẻ.

img

Bên trong, trần nhà được ghép từ 3 lớp gỗ ôm sát theo hệ mái, tạo không gian ấm cúng nhưng vẫn chắc chắn. Toàn bộ công trình là sự kết hợp giữa sắt, gỗ và nền gạch đỏ, giữ nét xưa mà vẫn mang giá trị thẩm mỹ cao.

img
img

Nhà thờ còn sở hữu tháp chuông cao 12 m với 3 quả chuông đồng đúc tại Pháp, khi ngân lên tạo âm thanh hòa quyện, vang xa. Ba trụ tháp được đúc bê tông, dựng theo hình chóp, tạo sự cân đối và hài hòa với tổng thể kiến trúc nhà thờ.

img

Khoảng năm 1990, công trình được trùng tu sau thời gian dài xuống cấp, song vẫn giữ gần như nguyên vẹn kiến trúc ban đầu, giữ trọn vẹn vẻ đẹp độc đáo đến ngày nay.

Theo linh mục Vinh Sơn Trần Ngọc Châu - Chánh xứ giáo xứ Suối Tre, nhà thờ không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo của khoảng 1.700 giáo dân mà còn dần trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là những người yêu kiến trúc và nhiếp ảnh.

Tin liên quan

Núi Bà Đen rực sáng đêm dâng đăng, hút hàng ngàn du khách dịp Lễ 30-4 và 1-5

Núi Bà Đen rực sáng đêm dâng đăng, hút hàng ngàn du khách dịp Lễ 30-4 và 1-5

(NLĐO)- Dịp Lễ 30-4 và 1-5, Núi Bà Đen rực rỡ cờ hoa, đêm dâng đăng lung linh, thu hút đông đảo du khách

VIDEO: Thưởng thức miễn phí nho hữu cơ giữa lòng làng hoa Sa Đéc

(NLĐO) - Nằm dọc theo tuyến Quốc lộ 80, Khu Du lịch sinh thái miền Tây Lodge ở làng hoa Sa Đéc với những chùm nho chín mọng, hấp dẫn

Khám phá Địa đạo An Thới - “thành trì trong lòng đất” ở Tây Ninh

(NLĐO)- Địa đạo An Thới là công trình quân sự độc đáo, minh chứng cho ý chí bám trụ kiên cường của quân và dân Tây Ninh thời kháng chiến chống Mỹ

Đồng Nai kiến trúc nhà thờ kiến trúc độc đáo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo