Video: Toàn cảnh lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Thanh Long -

(NLĐO) - Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và kỷ niệm 105 năm ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane diễn ra ở thủ đô Vientiane sáng 2-12

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Chính trị 02/12/2025
Diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Quốc tế 02/12/2025
Việt - Lào đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác

Việt - Lào đổi mới mạnh mẽ phương thức hợp tác

Quốc tế 26/04/2025
    Thông báo