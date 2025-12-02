HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Diễu binh, diễu hành trọng thể kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào

Huệ Bình

(NLĐO) - Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu vào sáng sớm 2-12 tại quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane - CHDCND Lào, dự kiến kết thúc trước buổi chiều

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2025) và kỷ niệm 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane diễn ra sáng 2-12 tại quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane

Theo báo Vientiane Times, đây là một trong những cuộc diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử Lào, quy tụ các lực lượng vũ trang, cựu chiến binh, tăng ni, cùng các phái đoàn cấp cao từ các quốc gia hữu nghị.

Cuộc diễu binh, diễu hành bắt đầu vào sáng sớm 2-12 tại quảng trường Thatluang. Các đơn vị diễu binh, cùng đông đảo quần chúng, khách mời và kiều bào Lào tề tựu.

Sau khi các đại sứ và phái đoàn nước ngoài ổn định chỗ ngồi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng các lãnh đạo tiền nhiệm và quan chức cấp cao có mặt.

Đoàn khách quốc tế cấp cao được chào đón, với sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm; cố vấn chính trị hàng đầu Trung Quốc - ông Vương Hỗ Ninh; đại diện Cuba là bà Marta Ayala - Ủy viên Bộ Chính trị.

Trong khi đó, phái đoàn Nga do Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang, ông Nikolay Zhuravlev, dẫn đầu. Đại diện Campuchia là ông Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia...

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 1.

Chương trình diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào, diễn ra vào ngày 2-12 tại Quảng trường Thatluang ở thủ đô Vientiane. Ảnh cắt từ YouTube

Nghi thức bắt đầu bằng Quốc ca do Dàn nhạc Quân đội Nhân dân Lào trình bày. Sau đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith có bài phát biểu chúc mừng trước khi cuộc diễu binh, diễu hành chính thức bắt đầu. 

Cuộc diễu binh, diễu hành quy tụ màn trình diễn sức mạnh của lực lượng quốc phòng, an ninh, các bộ, ngành và sự đa dạng văn hóa của các dân tộc Lào. Chương trình còn bao gồm màn trình diễn trên không của trực thăng và máy bay chiến đấu.

Lễ kỷ niệm dự kiến kết thúc trước buổi chiều 2-12. Buổi tối cùng ngày sẽ có tiệc chiêu đãi Quốc khánh tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, được truyền hình trực tiếp màn bắn pháo hoa rực rỡ từ Quảng trường Thatluang.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 2.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 3.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 4.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 5.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 6.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 7.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 8.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 9.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 10.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 11.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 12.

Diễu binh hoành tráng kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào - Ảnh 13.

