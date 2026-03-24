Pháp luật

VIDEO: Toàn cảnh vụ cướp giật gây xôn xao dư luận tại Liên Hoa Bảo Tháp

CA LINH

(NLĐO) - Công an TP Cần Thơ đã xác định 19 đối tượng liên quan vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, hé lộ thủ đoạn dàn cảnh tinh vi giữa đám đông.

Ngày 24-3, theo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ, sau gần 2 tuần truy xét, đến nay công an đã xác định 19 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Tạm giữ 16 đối tượng

VIDEO: Công an truy bắt 19 đối tượng trong vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp. Nguồn: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ

Các đối tượng gồm: Huỳnh Thị Bích Thủy (SN 1982), Phạm Văn Mặc (48 tuổi), Huỳnh Thị Bích Thanh (SN 1977), Nguyễn Văn Chí (SN 1991), Nguyễn Văn Tây (SN 1982), Ngô Thị Thanh Liểu (SN 1990), Nguyễn Văn Lãnh (SN 1987), Lê Văn Cảnh (SN 1985), Lê Hoàng Vũ (SN 1983), Hoàng Ngọc Sáng (SN 2002), Hoàng Ngọc Huy (SN 2006), Dương Trần Mỹ Hằng (SN 2006), Hồ Văn Thái (SN 1984), Nguyễn Văn Tâm (SN 1979), Nguyễn Thị Yến Linh (SN 1985), Lê Nguyễn Phước Thiên (SN 1994), Lê Văn Nghĩa (SN 1990), Lê Thị Lại (SN 1988), Nguyễn Thị Thùy (SN 1988). Các đối tượng trên ngụ tại An Giang, Đồng Tháp, TP Cần Thơ.

VIDEO: Toàn cảnh vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 1.

VIDEO: Toàn cảnh vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 2.

VIDEO: Toàn cảnh vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 3.

Các đối tượng trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Trong đó, công an đã tạm giữ 16 đối tượng, 3 đối tượng còn lại gồm Lại, Thùy, Hằng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ và mang thai. Công an đã làm rõ Thủy là đối tượng cầm đầu và trực tiếp thực hiện hành vi cướp giật, các đối tượng còn lại tham gia phối hợp dàn cảnh, tạo cảnh chen lấn, xô đẩy để đồng bọn ra tay.

Giật dây chuyền trong chớp mắt

Trước đó, vào ngày 10-3, mạng xã hội xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đỏ được cho là bị giật dây chuyền trong chớp mắt, xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp ở xã An Ninh, TP Cần Thơ.

VIDEO: Toàn cảnh vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 4.

Nữ du khách (mặc áo đỏ) bị giật dây chuyền trong chớp mắt. Ảnh: MXH

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an xã An Ninh làm rõ vụ việc.

Điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy.

Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán. Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.

VIDEO: Toàn cảnh vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp - Ảnh 5.

Đối tượng cầm đầu Huỳnh Thị Bích Thủy. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

Sau vụ việc, Công an xã An Ninh đã khuyến cáo đến người dân về việc cảnh giác tội phạm tại các điểm tập trung đông người. Để chủ động bảo vệ tài sản cá nhân, Công an xã An Ninh đề nghị người dân khi đến những nơi công cộng, điểm tập trung đông người cần nâng cao cảnh giác trong việc bảo quản tư trang, đồ dùng cá nhân.

Đối với túi xách, ba lô, nên đeo phía trước ngực, kéo khóa cẩn thận và luôn trong tầm quan sát. Không nên đeo hớ hênh sau lưng hoặc bên hông khi đi vào dòng người đông đúc. Hạn chế vừa đi bộ vừa sử dụng điện thoại. Khi không dùng đến, hãy cất vào túi có khóa kéo hoặc vị trí an toàn, tránh để trong túi quần sau hoặc túi áo khoác lỏng lẻo.

Ngoài ra, du khách cũng hạn chế đeo dây chuyền, vòng vàng có giá trị cao khi tham gia các hoạt động ngoài trời để tránh lọt vào tầm ngắm của các đối tượng cướp giật.

Vụ cướp giật ở Liên Hoa Bảo Tháp: Xác định 19 đối tượng, trong đó có thai phụ

(NLĐO) – Tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 19 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp.

giật dây chuyền Cần Thơ Liên Hoa Bảo Tháp
