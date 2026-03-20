Liên quan đến vụ cướp giật tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết có 4 đối tượng đã ra đầu thú.

CLIP: 4 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú. Nguồn: Công an TP Cần Thơ

Các đối tượng gồm: Lê Hoàng Vũ (SN 1983), Hoàng Ngọc Sáng (SN 2002), Hoàng Ngọc Huy (SN 2006) và Dương Trần Mỹ Hằng (SN 2006) – cùng ngụ tỉnh An Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng Vũ, Sáng, Huy. Riêng Hằng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.

Bốn đối tượng trên đóng vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy và vây ráp bị hại. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 12 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp, trong đó tạm giữ 11 đối tượng.

4 đối tượng: Vũ, Sáng, Hằng, Huy

Các đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp đã bị công an tạm giữ

Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi; ngụ An Giang) là chủ mưu

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.