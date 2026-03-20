HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Thêm 4 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú

CA LINH

(NLĐO) – Lực lượng Công an TP Cần Thơ đã tạm giữ 11 đối tượng trong vụ cướp giật tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp.

Liên quan đến vụ cướp giật tài sản tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết có 4 đối tượng đã ra đầu thú.

CLIP: 4 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú. Nguồn: Công an TP Cần Thơ

Các đối tượng gồm: Lê Hoàng Vũ (SN 1983), Hoàng Ngọc Sáng (SN 2002), Hoàng Ngọc Huy (SN 2006) và Dương Trần Mỹ Hằng (SN 2006) – cùng ngụ tỉnh An Giang. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng Vũ, Sáng, Huy. Riêng Hằng do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra xem xét không tạm giữ hình sự.

Bốn đối tượng trên đóng vai trò tạo tình huống chen lấn, xô đẩy và vây ráp bị hại. Tại cơ quan công an, các đối tượng đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tính đến nay, Công an TP Cần Thơ đã xác định được 12 đối tượng trong vụ cướp giật tài sản tại Liên Hoa Bảo Tháp, trong đó tạm giữ 11 đối tượng.

CLIP: Thêm 4 đối tượng trong vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú - Ảnh 1.

4 đối tượng: Vũ, Sáng, Hằng, Huy

CLIP: Thêm 4 đối tượng trong vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú - Ảnh 2.

CLIP: Thêm 4 đối tượng trong vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú - Ảnh 3.

Các đối tượng trong vụ dàn cảnh giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp đã bị công an tạm giữ

Theo công an, điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp thu hút đông đảo du khách trong và ngoài địa phương đến tham quan, đặc biệt vào các ngày lễ và cuối tuần. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng đã tổ chức dàn cảnh móc túi, giật dây chuyền vàng của du khách.

CLIP: Thêm 4 đối tượng trong vụ cướp giật tại Liên Hoa Bảo Tháp ra đầu thú - Ảnh 4.

Đối tượng Huỳnh Thị Bích Thủy (44 tuổi; ngụ An Giang) là chủ mưu

Qua xác minh, nhóm này có hơn 20 người, cấu kết chặt chẽ và phân công vai trò cụ thể. Khi phát hiện du khách đeo dây chuyền vàng hoặc mang túi xách, các đối tượng sẽ vây quanh tạo cảnh chen lấn, xô đẩy. Lợi dụng lúc hỗn loạn, một đối tượng đứng phía sau nhanh chóng chiếm đoạt tài sản rồi chuyền tay cho đồng bọn tẩu tán.

Trong trường hợp bị hại phát hiện và giữ lại người đứng cạnh, đối tượng này thường không giữ tài sản, nên gây khó khăn cho việc xử lý.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo