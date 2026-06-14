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VIDEO: Vận động viên chiến thắng nói gì về giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026

Uyển Nhi - Quỳnh Trâm - Xuân Huy -

(NLĐO) - Sau một ngày tranh tài sôi nổi, Giải Pickleball Báo Người Lao Động 2026 khép lại với nhiều dấu ấn.

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