VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Xe buýt tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân còn kỳ vọng điều gì?

Ngọc Vân - Thanh Thảo -

(NLĐO) - Việc miễn phí vé xe buýt tại TP HCM được đông đảo người dân quan tâm, song họ còn kỳ vọng cải thiện tần suất chuyến và tính tiện lợi để gắn bó lâu dài

Video liên quan

Sở Xây dựng TPHCM đề xuất 3 phương án miễn phí vé xe buýt

Thời sự 10/04/2026
Xanh hóa xe buýt

Hà Nội 10/04/2026
Miễn phí xe buýt: Tầm nhìn xa cho giao thông đô thị

Thời sự 09/04/2026
Sức hút xe buýt miễn phí

Tôi lên tiếng 06/04/2026

Theo Sở Xây dựng, cuối tháng 4-2026, HĐND TP HCM sẽ xem xét thông qua nghị quyết miễn phí vé xe buýt cho người dân. Dự kiến chính sách miễn vé xe buýt sẽ áp dụng cho 135 tuyến nội thành. Tổng kinh phí dự kiến cho 8 tháng còn lại của năm 2026 là khoảng 930 tỉ đồng, tất cả đều sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Xe buýt 0 đồng tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân kỳ vọng điều gì? - Ảnh 1.

Bên cạnh mục tiêu an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, TPHCM kỳ vọng chính sách "xe buýt 0 đồng" sẽ kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, thúc đẩy chuyển dịch sang phương tiện công cộng xanh.

Xe buýt 0 đồng tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân kỳ vọng điều gì? - Ảnh 2.

Thông tin về chính sách miễn phí vé xe buýt lập tức nhận được sự quan tâm và đồng tình của người dân, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động. Với những người xem xe buýt là phương tiện di chuyển chủ lực mỗi ngày, việc miễn phí mang lại niềm vui thiết thực. Đa phần đều tỏ ra phấn khởi, bên cạnh đó cũng có những kỳ vọng cụ thể về chất lượng dịch vụ.

Xe buýt 0 đồng tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân kỳ vọng điều gì? - Ảnh 3.

Bạn Trần Đình Đạt, sinh viên năm hai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM, bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng chính sách miễn phí xe buýt góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời mong sớm được triển khai.

Xe buýt 0 đồng tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân kỳ vọng điều gì? - Ảnh 4.

Bạn Minh Vy (ngoài cùng; ngụ phường Bình Đông) chia sẻ: “Mình rất ủng hộ chính sách này. So với giá xăng hiện tại, việc đi phương tiện công cộng sẽ rất tiện lợi và phù hợp"

Nhiều người lao động cũng mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Bởi lẽ, để thay đổi thói quen đi xe máy của người dân nhằm góp phần bảo vệ môi trường, việc miễn phí xe buýt mới là điều kiện cần, còn "thuận tiện" mới là điều kiện đủ.

Xe buýt 0 đồng tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân kỳ vọng điều gì? - Ảnh 5.

Là người phải di chuyển quãng đường dài để đi làm từ sáng sớm mỗi ngày, bà Võ Tuyết Nhung (phường Long Bình, TP HCM) bày tỏ: "Nếu miễn phí vé, đồng thời tổ chức tần suất chuyến dày hơn và việc nối chuyến thật sự thuận tiện, tôi tin chắc mọi người sẽ ưu tiên chọn xe buýt. Điều đó sẽ giúp thành phố tránh được khói bụi và giải quyết được rất nhiều vấn đề về giao thông."

Người dân cũng kỳ vọng hệ thống xe buýt chạy đúng giờ, tần suất khai thác và khả năng kết nối liên tuyến được nâng lên. Khi các yếu tố này được cải thiện đồng bộ, "xe buýt 0 đồng" không chỉ là chính sách an sinh mà còn có thể góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân TPHCM.

Xe buýt 0 đồng tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân kỳ vọng điều gì? - Ảnh 6.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo