Xe buýt tại TP HCM: Ngoài miễn phí, người dân còn kỳ vọng điều gì?

Theo Sở Xây dựng, cuối tháng 4-2026, HĐND TP HCM sẽ xem xét thông qua nghị quyết miễn phí vé xe buýt cho người dân. Dự kiến chính sách miễn vé xe buýt sẽ áp dụng cho 135 tuyến nội thành. Tổng kinh phí dự kiến cho 8 tháng còn lại của năm 2026 là khoảng 930 tỉ đồng, tất cả đều sử dụng nguồn ngân sách thành phố.

Bên cạnh mục tiêu an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, TPHCM kỳ vọng chính sách "xe buýt 0 đồng" sẽ kéo giảm ùn tắc, tai nạn giao thông và ô nhiễm môi trường, thúc đẩy chuyển dịch sang phương tiện công cộng xanh.

Thông tin về chính sách miễn phí vé xe buýt lập tức nhận được sự quan tâm và đồng tình của người dân, nhất là học sinh, sinh viên và người lao động. Với những người xem xe buýt là phương tiện di chuyển chủ lực mỗi ngày, việc miễn phí mang lại niềm vui thiết thực. Đa phần đều tỏ ra phấn khởi, bên cạnh đó cũng có những kỳ vọng cụ thể về chất lượng dịch vụ.

Bạn Trần Đình Đạt, sinh viên năm hai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP HCM, bày tỏ sự ủng hộ, cho rằng chính sách miễn phí xe buýt góp phần bảo vệ môi trường và bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời mong sớm được triển khai.

Bạn Minh Vy (ngoài cùng; ngụ phường Bình Đông) chia sẻ: “Mình rất ủng hộ chính sách này. So với giá xăng hiện tại, việc đi phương tiện công cộng sẽ rất tiện lợi và phù hợp"

Nhiều người lao động cũng mong muốn nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng. Bởi lẽ, để thay đổi thói quen đi xe máy của người dân nhằm góp phần bảo vệ môi trường, việc miễn phí xe buýt mới là điều kiện cần, còn "thuận tiện" mới là điều kiện đủ.

Là người phải di chuyển quãng đường dài để đi làm từ sáng sớm mỗi ngày, bà Võ Tuyết Nhung (phường Long Bình, TP HCM) bày tỏ: "Nếu miễn phí vé, đồng thời tổ chức tần suất chuyến dày hơn và việc nối chuyến thật sự thuận tiện, tôi tin chắc mọi người sẽ ưu tiên chọn xe buýt. Điều đó sẽ giúp thành phố tránh được khói bụi và giải quyết được rất nhiều vấn đề về giao thông."

Người dân cũng kỳ vọng hệ thống xe buýt chạy đúng giờ, tần suất khai thác và khả năng kết nối liên tuyến được nâng lên. Khi các yếu tố này được cải thiện đồng bộ, "xe buýt 0 đồng" không chỉ là chính sách an sinh mà còn có thể góp phần thay đổi thói quen di chuyển của người dân TPHCM.



