Chủ tịch VinMotion tiết lộ bí mật sau màn nhảy múa gây bão của dàn robot hình người Make in Vietnam

Điều đáng nói, đây là màn trình diễn trực tiếp ngay trước cả nghìn người, do đội ngũ kĩ sư Việt của VinMotion (thuộc Tập đoàn Vingroup) tự phát triển toàn bộ, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm.

Kì tích khiến các ông lớn ngả mũ

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh robot hình người VinMotion nhảy cực sung trên sân khấu. Trong tiếng nhạc sôi động, dàn robot bước nhịp, giơ tay nhịp nhàng như những vũ công chuyên nghiệp.

Sự linh hoạt và mượt mà của dàn robot thậm chí còn khiến một số người xem đặt ra câu hỏi về một video được làm ra bởi AI. Bởi, không dễ để có một màn “live demo” hoành tráng như vậy, đặc biệt là với một thương hiệu công nghệ mới chỉ thành lập khoảng 7 tháng.

Trên thế giới, ngay cả những “lão làng” trong ngành humanoid robot cũng thường chỉ có những màn “demo kín” hoặc có sự hỗ trợ của con người. Trong khi đó, theo video lan truyền trên mạng xã hội, màn trình diễn của VinMotion “thuần robot”, hoàn toàn không có sự can thiệp của con người.

Chia sẻ về việc này, Chủ tịch VinMotion Nguyễn Trung Quân cho biếtđây là video được quay trực tiếp tại kễ kỉ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup vừa diễn ra ngày 8-8 và được cả nghìn người chứng kiến tại chỗ. Dù chỉ là dàn robot sơ khai sau 7 tháng công ty ra đời nhưng theo ông Quân, so với mặt bằng chung, đây có thể coi là kỉ lục thế giới về tốc độ triển khai bởi để đạt được tính ổn định cho live demo là rất khó.

Robot của VinMotion sử dụng hệ thống cảm biến để giữ cự ly cũng như cân bằng trong quá trình múa các động tác linh hoạt, hoàn toàn không phải bị động nhảy theo lập trình sẵn. Kể cả lúc giẫm chân nhảy đồng loạt, các robot vẫn giữ được vị trí rất đồng đều.

“Để đạt được điều này, ngoài tính ổn định về phần cứng, phần mềm điều khiển chuyển động, chúng tôi cũng phải đảm bảo tối ưu tính toán thời gian thực và hạ tầng mạng kết nối giữa các robot, để đảm bảo sự “giao tiếp” giữa các robot được đồng bộ một cách gần như tuyệt đối và các thuật toán được thực hiện trong thời gian thực" - Chủ tịch VinMotion nói.

Theo ông, đây là điều vô cùng phức tạp nhất là khi thực hiện ở hội trường hơn 1.000 người, với nhiều thiết bị di động kết nối wifi, có thể ảnh hưởng đến màn trình diễn. Cùng một lúc, robot phải nhận dạng môi trường, xử lý nhiều thông tin cùng một lúc một cách nhanh chóng nhất để thực hiện được bài nhảy nhuần nhuyễn và nhịp nhàng.

“Vì vậy có thể khẳng định màn nhảy live demo này thực sự là một cột mốc về công nghệ để chúng tôi tự tin triển khai nhiều robot cùng một lúc trong nhiều ứng dụng thực tiễn trong thời gian tới” - ông Quân khẳng định.

Đội ngũ khủng, làm chủ công nghệ từ A đến Z

Thực tế, Nguyễn Trung Quân không phải cái tên xa lạ trong lĩnh vực robot trên thế giới. Ông đã có hơn 10 năm làm việc và nghiên cứu về ngành robotics; tốt nghiệp tiến sĩ xuất sắc tại Đại học Carnegie Mellon, trường đại học hàng đầu thế giới về robotics chỉ sau 3,5 năm, tham gia dự án robot MIT Cheetah nổi tiếng toàn cầu, rồi trở thành giáo sư về robotics tại Đại học Nam California (USC) - top 10 trường công nghệ tại Mỹ.

Cùng với không ít tài năng Việt về robotics trên khắp thế giới cùng tụ hội tại VinMotion, ông Nguyễn Trung Quân cho rằng, đây là yếu tố đã giúp VinMotion sớm sở hữu dàn robot có thể nhảy múa cùng màn live demo xịn, chỉ sau 7 tháng thành lập công ty - điều khó tưởng tượng với nhiều người.

Không chỉ bứt tốc cực nhanh so với các công ty về robot trên thế giới, ông Quân còn chia sẻ sự tự hào bởi robot của VinMotion do chính kĩ sư Việt làm chủ toàn bộ quy trình, từ cơ khí, điện tử đến phần mềm. “Mỗi chi tiết đều được phát triển tại Việt Nam, 100% make in Vietnam từ bàn tay của các kĩ sư Việt và chúng tôi tự hào về điều ấy” - ông Quân khẳng định.

Nói thêm về lý do trở lại Việt Nam và gắn bó với cái tên mới như VinMotion, ông Quân tiết lộ, động lực lớn nhất thôi thúc ông sẵn sàng trở về đóng góp cho quê hương do bị thuyết phục mạnh mẽ bởi tầm nhìn, khát vọng lớn và mong muốn làm những điều tốt đẹp cho đất nước của Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng.

Hơn thế, theo ông, Việt Nam đang có “lợi thế vàng” trong cuộc đua robot hình người (humanoid robot). So với các nước đi trước, Việt Nam không bị các rào cản về chi phí sản xuất lớn như Mỹ, hay vấn đề về niềm tin như Trung Quốc. Điều này đồng nghĩa, Việt Nam có thể bắt đầu nhanh chóng, linh hoạt với những hướng đi tối ưu hơn.

“Tôi tin đây là thời điểm vàng để Việt Nam vươn lên trở thành cường quốc công nghệ, và humanoid robot là một lĩnh vực mà chúng ta hoàn toàn có cơ hội cạnh tranh. Ngành này vẫn còn mới, thị trường chưa định hình, đồng nghĩa Việt Nam có thể chen chân và thậm chí dẫn đầu ở một số mảng. VinMotion được thành lập cũng với sứ mệnh tạo ra một ví dụ điển hình để khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thế giới” - ông Quân tin tưởng.

Về kế hoạch sắp tới, Chủ tịch VinMotion tiết lộ công ty đang phát triển các robot phục vụ trong nhà máy, kho hàng, lễ tân hoặc hỗ trợ các nhiệm vụ nguy hiểm cho con người, trong môi trường khắc nghiệt với khả năng vận động vượt trội về mặt vật lý so với các mẫu humanoid robot hiện nay..

Với tốc độ vượt giới hạn của VinMotion, giới chuyên gia công nghệ tin tưởng, người dùng sẽ sớm được chứng kiến thế hệ robot mới hoàn toàn Make in Vietnam với khả năng đảm nhiệm nhiều công việc khác nhau. Các lĩnh vực hướng tới của VinMotion cũng được đánh giá là xu hướng đang được các công ty lớn nhất thế giới bắt đầu ứng dụng. Bởi vậy, nếu sớm bắt nhịp và tăng tốc, robot hình người Make in Vietnam sẽ có nhiều ưu thế lớn.

“Với nền tảng công nghệ tự chủ và mục tiêu rõ ràng, VinMotion đang mở ra cơ hội để Việt Nam bước vào nhóm quốc gia dẫn đầu trong cuộc đua humanoid robot - một lĩnh vực được dự đoán sẽ bùng nổ mạnh mẽ trong thập kỷ tới” - một chuyên gia trong lĩnh vực tự động hóa đang làm việc tại Mỹ nhận định.