Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không khí xuân ở TPHCM không chỉ rực rỡ trên những đại lộ trung tâm mà còn lan sâu vào từng con hẻm nhỏ.

Từ những khu dân cư lâu năm đến các phường vừa sáp nhập, sắc đỏ của đèn lồng, băng-rôn chúc mừng năm mới và những chậu mai góp tiền mua chung đã làm mới diện mạo đô thị trong mùa Tết đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp kể từ ngày 1-7-2025.



Sự thay đổi về địa giới hành chính không làm nhạt đi nếp sinh hoạt cộng đồng. Trái lại, ở nhiều nơi, tinh thần gắn kết còn được khơi dậy rõ hơn khi người dân cùng nhau bàn bạc, chung tay chỉnh trang không gian sống.

Người lớn treo đèn, dựng tiểu cảnh; trẻ nhỏ phụ dọn dẹp, sắp hoa; ban điều hành khu phố đứng ra vận động, điều phối. Những cuộc họp hẻm cuối năm vì thế không chỉ xoay quanh chuyện trang trí, mà còn là dịp "nhận diện" lại cộng đồng trong đơn vị hành chính mới.

"Góc phố ngày Tết" của liên khu phố 11 và 12, phường Bến Thành, TPHCM trở thành điểm nhấn

Tại phường Bến Thành, "Góc phố ngày Tết" của liên khu phố 11 và 12 trở thành điểm nhấn. Hàng trăm lồng đèn đỏ nối thành vòm dọc lối đi; ngay đầu hẻm là tiểu cảnh với phông nền trung tâm thành phố, bàn ghế tre, cúc vàng, mai, đào được bố trí gọn gàng.

Xuân trong từng con hẻm ở TPHCM

Không gian ấy vừa là chỗ chụp ảnh đầu năm, vừa là nơi người dân gặp gỡ, trò chuyện. Xen giữa sắc xuân là những bảng thành tích, giấy khen treo trang trọng như một cách nhắc nhớ về những đóng góp thầm lặng của cộng đồng trong năm qua.

Dưới những dãy cờ rực rỡ, nhịp sống vẫn tất bật

Ở hẻm 30 Phó Đức Chính (phường Bến Thành), cờ Tổ quốc và cờ Đảng được giăng dọc lối đi. Dưới những dãy cờ rực rỡ, nhịp sống vẫn tất bật. Người giao hàng len lỏi, tiệm tạp hóa mở cửa, tiếng chổi quét rác xen lẫn tiếng cười nói. Sự đan xen giữa đời sống thường nhật và không gian trang trí tạo nên một diện mạo xuân gần gũi giữa lòng đô thị sầm uất

Anh Trần Minh Tuấn, cư dân phường Bến Thành, chia sẻ: "Sống ở trung tâm, ai cũng bận rộn. Nhưng cứ gần Tết là bà con lại họp nhau, thống nhất cách làm. Không cần hoành tráng, chỉ cần con hẻm sáng đèn, sạch đẹp là thấy ấm lòng. Mấy hôm nay tối nào cũng có người ra chụp ảnh, vui lắm".

Điểm đáng chú ý là phần lớn kinh phí trang trí đều đến từ sự đóng góp tự nguyện của người dân. Có hẻm vận động mỗi nhà một khoản nhỏ; có nơi được nhà hảo tâm hỗ trợ thêm. Dù mức đóng góp khác nhau, sự đồng thuận và tinh thần tự giác mới là "nguồn vốn" lớn nhất. Quá trình cùng nhau thực hiện cũng trở thành dịp để người dân trao đổi, thấu hiểu và phối hợp.

Tại phường An Hội Đông, Ngày hội "Xuân đoàn kết - Tết nghĩa tình" được tổ chức trong không khí rộn ràng. Ngay đầu khu phố 34, một góc cảnh quan Tết nổi bật với mai vàng, đào hồng và cờ Tổ quốc. Các chậu hoa được sắp xếp hài hòa bên tiểu cảnh mộc mạc, tạo nên không gian vừa truyền thống vừa gần gũi.

Theo người dân địa phương, việc chuẩn bị đã diễn ra từ nhiều tuần trước; mỗi nhà góp một phần công sức, người treo cờ, người mang hoa, người dựng khung trang trí.

Tiểu cảnh nhanh chóng trở thành điểm hẹn quen thuộc. Trẻ nhỏ được cha mẹ dắt đến chụp ảnh; người lớn tuổi ngồi trò chuyện, ôn lại một năm đã qua. Không gian chung ấy không chỉ phục vụ nhu cầu lưu giữ hình ảnh đầu năm mà còn là cơ hội để cộng đồng "kết nối lại" sau những ngày mưu sinh tất bật trong bối cảnh bộ máy hành chính mới đang từng bước ổn định.

Phiên chợ quê ở phường Thủ Đức

Ở phường Thủ Đức, các hoạt động văn hóa – ẩm thực càng làm rõ vai trò của chính quyền cơ sở trong việc tạo sân chơi gắn kết. Hội thi làm mứt Tết với 20 đội đại diện cho 55 chi hội phụ nữ mang đến những khay mứt gừng, mứt dừa, mứt bí bày biện đẹp mắt; bên cạnh đó là phiên chợ Tết quê với các gian hàng bánh mứt, đặc sản.

Không chỉ tái hiện không khí chợ Tết xưa giữa đô thị hiện đại, chương trình còn cho thấy sự chủ động của cấp phường trong tổ chức đời sống văn hóa sau sáp nhập.

TPHCM vốn nổi tiếng với những đường hoa rực rỡ, trung tâm thương mại trang hoàng lộng lẫy mỗi dịp Tết.

Nhưng mùa xuân thực sự của thành phố không chỉ nằm ở những không gian biểu tượng ấy. Nó được dệt nên từ ánh đèn trong hẻm nhỏ, từ tiếng cười trẻ con bên tiểu cảnh tự dựng, từ những cuộc họp dân giản dị nhưng ấm áp.

Trong mùa xuân đầu tiên của mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chính những con hẻm ấy đã cho thấy một điều, dù địa giới có thay đổi, nhịp đập cộng đồng vẫn bền bỉ.