TPHCM rực rỡ sắc màu những ngày Tết đến Xuân về

Không khí xuân len lỏi vào từng con hẻm nhỏ, từng tuyến đường lớn, mang theo sắc đỏ, vàng đặc trưng của Tết cổ truyền khiến siêu đô thị vốn sôi động lại càng thêm rộn ràng. Những sắc màu rực rỡ ấy như tượng trưng cho niềm hy vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng và nhiều khởi sắc cho thành phố mang tên Bác.

Các công trình trang trí với hoa mai, hoa đào khoe sắc rực rỡ thu hút đông đảo người dân, du khách đến chụp ảnh.

Sắc đỏ màu cờ Đảng, cờ Tổ quốc rợp khắp những con hẻm nhỏ.

Lồng đèn, đèn led giăng khắp lối làm cho các con hẻm thêm phần rực rỡ.

Không chỉ các điểm tham quan quen thuộc, nhiều tuyến đường trung tâm và các khu dân cư, trường học cũng được trang trí chỉn chu với những tiểu cảnh xuân bắt mắt. Từ cổng chào, linh vật năm mới, cụm hoa mai, hoa đào cho đến đèn lồng, dây treo trang trí… tất cả hòa quyện tạo nên một bức tranh Tết sống động giữa thành phố nhộn nhịp. Khi đêm xuống, ánh đèn lung linh càng làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ, thu hút đông đảo người dân, du khách dừng chân chụp ảnh kỷ niệm, ghi lại khoảnh khắc đầu năm.

Những công trình trang trí chúc mừng năm mới với nhiều màu sắc rực rỡ, bắt mắt trên những tuyến đường lớn, những khu đất, khu công viên.

Góc trang trí Tết tại các trường mầm non, tiểu học, THCS.

Đáng chú ý, tại nhiều khu dân cư, phong trào thi đua trang trí "góc phố xuân" được phát động sôi nổi. Người dân tại các tổ dân phố, khu phố đã cùng chung tay thực hiện những công trình trang trí Tết nhỏ, đơn giản nhưng không kém phần rực rỡ và đầy sáng tạo. Mỗi góc phố xuân lại mang một ý tưởng riêng, có nơi tái hiện không gian Tết xưa, có nơi lại kết hợp đèn led, hoa tươi tạo nên diện mạo hiện đại…

Những góc xuân rực rỡ tại các khu phố, liên khu phố phường Tăng Nhơn Phú.

Tại các cơ quan hành chính Nhà nước như UBND, Trung tâm Phục vụ hành chính công… không gian làm việc cũng được trang hoàng mang đậm sắc xuân. Những chậu mai vàng trước sảnh, câu đối đỏ treo trang trọng hay các cụm tiểu cảnh nhỏ gọn nhưng tinh tế góp phần tạo cảm giác gần gũi, thân thiện cho người dân đến liên hệ công việc trong những ngày cuối năm và đầu xuân mới.

Trung tâm phục vụ hành chính công phường Tân Phú trang hoàng đón Tết.

Dọc nhiều tuyến phố, các cửa hàng bày bán vật phẩm trang trí Tết cũng nhộn nhịp không kém. Sắc đỏ của bao lì xì, câu đối, dây treo, sắc vàng của hoa mai, phụ kiện trang trí… khiến cả một góc đường như bừng sáng. Không khí mua sắm cũng trở nên sôi động hơn khi người dân tranh thủ chọn lựa những món đồ mang ý nghĩa may mắn, tài lộc để trang hoàng nhà cửa.